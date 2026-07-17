До +60°С на асфальте: как защитить лапы собаки летом

Лето бьет температурные рекорды, превращая городские дороги в настоящую раскаленную сковороду. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупреждает: горячий асфальт смертельно опасен для подушечек лап питомцев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, асфальт не является естественным покрытием для животных и именно он представляет для них главную опасность летом.

Чтобы проверить, безопасно ли гулять с питомцем, специалист в беседе с "Радио 1" посоветовал приложить тыльную сторону ладони к асфальту. Если поверхность обжигает, собаке по ней ходить нельзя. Он уточнил, что в жару асфальт способен нагреваться до +60°С.

Также эксперт рекомендовал по возможности выбирать для прогулок траву или грунтовые дорожки, переносить выгул на раннее утро или вечер, когда поверхность успевает остыть.

Для дополнительной защиты лап можно использовать специальный воск, а при необходимости – летнюю обувь для собак, однако к ней питомца следует приучать заранее.

В продолжении специалист подчеркивает, если собака начинает поджимать лапы или переступать с одной на другую, необходимо сразу увести ее с горячей поверхности, перенести в прохладное место и промыть лапы прохладной водой.

"Поврежденную кожу следует обработать антисептиком и нанести заживляющее средство с пантенолом, а при сильных ожогах – как можно скорее обратиться к ветеринару". Владимир Голубев

Немного ранее Голубев рассказывал и о том, что летнее путешествие с собакой требует тщательной подготовки, иначе отдых может обернуться неприятностями.