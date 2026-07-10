Кинолог раскрыл главные правила путешествия с собакой летом

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, что летнее путешествие с собакой требует тщательной подготовки, иначе отдых может обернуться неприятностями, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" он отметил, что владельцам не стоит отправляться в поездку спонтанно. Перед путешествием необходимо убедиться, что у питомца есть ветеринарный паспорт с отметками о необходимых прививках, прежде всего от бешенства. Для зарубежных поездок также могут понадобиться чипирование и дополнительные документы, оформление которых занимает время.

Кинолог советует заранее приучить собаку к переноске, особенно если предстоит перелет или поездка на поезде. Это поможет животному легче перенести дорогу.

Отдельно специалист напомнил, что собаку нельзя оставлять одну в автомобиле даже на короткое время. В жаркую погоду салон машины быстро нагревается до опасных температур, что может угрожать жизни питомца.

Кроме того, эксперт рекомендует заранее чипировать собаку и прикрепить к ошейнику адресник с контактными данными владельца на случай, если животное потеряется.

Чтобы избежать проблем с пищеварением во время отдыха, Голубев советует взять с собой привычный корм и запас бутилированной воды, поскольку смена рациона и воды может негативно сказаться на здоровье питомца.

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