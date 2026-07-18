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Самый полезный мед, который помогает при простуде

чашка чая, мед, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 13:57 Фото: pixabay
При простуде организм помогает поддерживать липовый мед. Об этом рассказала российский эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 18 июля 2026 года она отметила, что липовый мед ценят за противовоспалительные свойства.

"Липовый мед традиционно ценят за его противовоспалительные свойства, способность мягко поддерживать организм при простуде, он хорошо проявляет себя в теплом питье", – объяснила Юлия Баранкина.

Кроме того, по словам эксперта:

  • акациевый мед часто рекомендуют людям, которые следят за уровнем глюкозы, как более "мягкий" по воздействию вариант;
  • гречишный мед тем временем выделяют как богатый железом и некоторыми аминокислотами. Его используют для общего укрепления организма, при склонности к анемии.

При этом Баранкина напомнила, что, несмотря на все полезные качества, есть и ограничения.

"При аллергии на продукты пчеловодства, при диабете и ряде заболеваний желудочно‑кишечного тракта мед допустим только после согласования с врачом, а в ряде случаев от него нужно отказаться", – заявила она.

Любой натуральный мед, как подчеркнула эксперт, – это концентрат сахаров, биологически активных веществ, ферментов и микроэлементов, но важно помнить, что этот продукт все равно сладость, к которой нужно относиться умеренно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какие ягоды считаются наиболее полезными в летний период. Она назвала пять летних ягод, которые могут стать частью здорового питания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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