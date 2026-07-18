Почему даже после 8 часов сна можно проснуться разбитым: ученые назвали три причины

Многие считают восемь часов сна идеальной нормой, однако этого не всегда достаточно, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Подробнее об этом – на Zakon.kz.

Как объясняет биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская, ключевую роль играет не столько продолжительность сна, сколько его качество.

Прерывистый сон мешает организму восстановиться

Один из экспериментов показал: люди, которых ночью периодически будили, несмотря на одинаковую продолжительность сна с другой группой, днем чувствовали себя более сонными, хуже концентрировались и справлялись с заданиями на внимание и память, пишет портал "Доктор Питер".

Даже короткие микропробуждения, которые человек не запоминает, нарушают естественные циклы сна и снижают его восстановительный эффект. Именно поэтому люди с синдромом апноэ сна могут спать положенные часы, но все равно просыпаться уставшими.

Смартфон перед сном ухудшает качество отдыха

Еще один фактор – синий свет от экранов. Он подавляет выработку мелатонина, из-за чего внутренние биологические часы смещаются, а сон становится менее глубоким.

Исследования показали, что использование очков, блокирующих синий свет, перед сном улучшало субъективное качество сна и способствовало более ранней выработке мелатонина.

Дольше спать – не значит лучше высыпаться

Ученые также выяснили, что увеличение времени сна не всегда приносит пользу. В эксперименте люди, которые проводили в постели на два часа больше обычного, не показали заметного улучшения когнитивных способностей или настроения. При этом их сон чаще прерывался, а уровень воспалительных маркеров оказался выше.

Это объясняет, почему попытки компенсировать недосып длительным сном в выходные нередко не приносят желаемого результата.

Важен не только сон, но и режим

Специалисты отмечают, что организму необходим стабильный график сна. Если человек ложится и просыпается в разное время, внутренним биологическим часам приходится постоянно перестраиваться, что может вызывать усталость даже при достаточной продолжительности отдыха.

Особенно часто с такой проблемой сталкиваются люди со сменным графиком работы или те, кто сильно меняет режим в выходные.

Что действительно важно

Для полноценного восстановления значение имеют не только часы, проведенные во сне, но и его качество. Специалисты советуют уделять внимание непрерывности сна, ограничивать использование гаджетов перед сном и придерживаться стабильного режима.

Если чувство усталости сохраняется несколько недель, несмотря на достаточную продолжительность сна, стоит обратиться к специалисту – причиной могут быть нарушения дыхания во сне или другие расстройства сна.

Также проблемы со сном могут физически менять структуру человеческого мозга. Ученые выяснили, что бессонница, ночные кошмары и апноэ вызывают аномалии в зонах, отвечающих за внимание, эмоции и принятие решений.

