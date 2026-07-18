Англия и Франция показали лучший матч ЧМ-2026

Ночью 19 июля завершился невероятный матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Франции и Англии, сообщает Zakon.kz.

В невероятном матче англичане забили французам четыре гола в первом тайме и пропустили четыре во втором, но вовремя опомнились и не дали сопернику совершить безумный камбэк. В итоге команды забили на двоих 10 мячей, а во втором тайме – шесть.

Шестой гол на последней минуте забил Джуд Беллингем.

"Как жаль, что мы не увидели еще и дополнительное время, и серию пенальти! Но в остальном – все круто!" – щедро делились эмоциями зрители матча.

Таким образом родоначальники футбола в сумасшедшей перестрелке переиграли сборную Франции (6:4) и впервые за 60 лет в своей истории завоевали медали на мундиале. Ведь в далеком 1966-м они выиграли домашний мундиаль.

"Этот матч за третье место – лучшее, что было на ЧМ. Даже круче эпика Кабо-Верде – Аргентина. Никаких скандалов, никто никого не душил, не ломал, голы не отменяли. Французы и англичане обнялись после матча. Красивый футбол. Чистый кайф", – отметили болельщики обеих команд.

"Англичане – молодцы! После бесславного поражения от Аргентины они не сдались и всё‑таки завоевали третье место. Этот матч по праву стал украшением ЧМ‑2026! Столько голов, эмоций, борьбы и ярких моментов!" – продолжили свое восхищение игрой фанаты футбола.

А в контексте этого ЧМ, минувший матч за "бронзу" болельщики футбола даже сравнили с "глотком свежего воздуха".

На чемпионате мира по футболу 2026 из его 104 матчей осталось провести лишь один, самый главный. Финал мундиаля между сборными Испании и Аргентины состоится на стадионе New York New Jersey (MetLife) 19 июля в 23:50 по казахстанскому времени.