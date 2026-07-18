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Советы

По календарю майя: с 20 по 26 июля начинается время нового жизненного этапа

древний календарь, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:32 Фото: pixabay
Календарь майя: неделя с 20 по 26 июля станет временем выбора нового пути. Согласно древней традиции, этот период символизирует завершение одного жизненного этапа и начало другого, когда особенно важно замечать знаки, неожиданные возможности и внутренние подсказки, сообщает Zakon.kz.

Понедельник, 20 июля, – день новых ориентиров

Неделя начинается с ощущения, что пришло время пересмотреть привычный маршрут. Если давно откладывали перемены, сегодня стоит хотя бы определить направление.

Хороший день для планирования, составления бюджета, поиска новых возможностей в работе или обучении. Необязательно менять всё сразу – достаточно выбрать следующий шаг.

Вторник, 21 июля, – день внимания к деталям

Иногда успех зависит не от масштабных решений, а от мелочей, которые легко пропустить. Энергия этого дня помогает увидеть слабые места и спокойно их исправить.

Проверьте документы, договоренности, финансы, рабочие процессы. То, что вы исправите сегодня, избавит от более серьезных проблем позже, пишет портал Mixer.

Среда, 22 июля, – день открытых дверей

В календаре майя некоторые дни считались особенно благоприятными для новых знакомств и обмена знаниями. Сегодня именно люди могут стать главным источником полезных возможностей.

Не отказывайтесь от приглашений, деловых встреч или случайных разговоров. Иногда один контакт открывает путь к событиям, которых невозможно было предусмотреть заранее.

Четверг, 23 июля, – день внутреннего компаса

Если окружающие начинают тянуть вас в разные стороны, лучше прислушаться к собственным ощущениям. Этот день помогает отделить действительно важное от временного шума.

Полезно отказаться от лишней информации, сократить количество дел и сосредоточиться на главной задаче недели.

Пятница, 24 июля, – день решительных действий

После нескольких дней подготовки наступает подходящий момент для конкретных поступков. Отправьте письмо, сделайте предложение, завершите проект или примите решение, которое давно откладывали.

Майя связывали подобные дни с энергией движения: время перестает ждать тех, кто слишком долго сомневается.

Суббота, 25 июля, – день восстановления сил

Даже самый удачный путь требует остановок. Этот день подходит для отдыха, общения с близкими, прогулок и занятий, которые помогают восстановить внутреннее равновесие.

Не стоит полностью заполнять выходной делами. Иногда лучший способ подготовиться к будущим достижениям – позволить себе качественно отдохнуть.

Воскресенье, 26 июля, – день подведения итогов

Последний день недели словно становится каменным зеркалом, в котором можно увидеть результаты последних решений. Не стоит оценивать только успехи или неудачи – гораздо важнее понять, чему научил прошедший цикл.

Полезно составить план на новую неделю, записать идеи, возникшие в последние дни, и определить одну главную цель, которой вы будете следовать дальше.

Главный совет календаря майя

Неделя с 20 по 26 июля напоминает, что большие перемены редко начинаются с громких событий. Чаще всего они появляются незаметно: через новую привычку, неожиданную встречу или решение отказаться от того, что давно перестало работать.

Древний Цолькин предлагает использовать этот период не для ожидания счастливого случая, а для осознанных действий. Когда человек действует в ритме времени, даже небольшие шаги постепенно складываются в длинный и уверенный путь – именно так майя представляли движение жизненных циклов.

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Айсулу Омарова
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