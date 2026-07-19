Почему хочется есть даже после сытного обеда: эндокринолог назвал 6 причин

Почему уже через час после сытного обеда снова хочется есть? По словам врача, дело не только в силе воли или количестве съеденного – чувство голода зависит от состава пищи, сна, уровня стресса и работы гормонов, сообщает Zakon.kz.

Даже после плотного приема пищи голод может вернуться уже через час. По словам терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, чувство насыщения зависит не только от количества еды, но и от ее состава, гормонов и работы нервной системы, пишет "Доктор Питер".

Врач назвал шесть самых распространенных причин постоянного голода:

недостаток белка в рационе;

хронический недосып;

высокий уровень стресса;

инсулинорезистентность;

неправильно подобранный режим питания;

прием некоторых лекарств.

Жито объяснил, что быстрые углеводы, например, булочка с кофе, резко повышают уровень сахара в крови, после чего он быстро снижается, и чувство голода возвращается. Белковая пища и продукты, богатые клетчаткой, перевариваются дольше и обеспечивают более продолжительное насыщение.

Кроме того, организму требуется около 20-30 минут, чтобы сигнал о насыщении дошел от желудка до мозга, поэтому слишком быстрый прием пищи может привести к перееданию.

Если чувство голода возникает постоянно, несмотря на полноценное питание, достаточный сон и отсутствие стресса, врач рекомендует обратиться к специалисту для выяснения причины.

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