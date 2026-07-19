Почему хочется есть даже после сытного обеда: эндокринолог назвал 6 причин
Даже после плотного приема пищи голод может вернуться уже через час. По словам терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, чувство насыщения зависит не только от количества еды, но и от ее состава, гормонов и работы нервной системы, пишет "Доктор Питер".
Врач назвал шесть самых распространенных причин постоянного голода:
- недостаток белка в рационе;
- хронический недосып;
- высокий уровень стресса;
- инсулинорезистентность;
- неправильно подобранный режим питания;
- прием некоторых лекарств.
Жито объяснил, что быстрые углеводы, например, булочка с кофе, резко повышают уровень сахара в крови, после чего он быстро снижается, и чувство голода возвращается. Белковая пища и продукты, богатые клетчаткой, перевариваются дольше и обеспечивают более продолжительное насыщение.
Кроме того, организму требуется около 20-30 минут, чтобы сигнал о насыщении дошел от желудка до мозга, поэтому слишком быстрый прием пищи может привести к перееданию.
Если чувство голода возникает постоянно, несмотря на полноценное питание, достаточный сон и отсутствие стресса, врач рекомендует обратиться к специалисту для выяснения причины.
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