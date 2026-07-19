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Черная полоса закончится: названы три знака зодиака, которым улыбнется судьба

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 00:13 Фото: magnific
Три знака зодиака наконец-то оставят позади полосу грусти и снова почувствуют радость жизни с середины июля 2026 года. В период ретроградного Плутона для них начнется этап внутренней трансформации, который поможет избавиться от тяжелых эмоций, передает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, несмотря на то, что сложные периоды и переживания являются частью жизненного пути, они также помогают людям становиться сильнее и лучше понимать себя. Однако в какой-то момент наступает время перестать жить прошлым и двигаться дальше.

Именно это произойдет с представителями этих знаков – они поймут, что уже получили все важные уроки из пережитого опыта. После долгого периода размышлений и эмоциональных испытаний они будут готовы впустить в жизнь больше легкости, вдохновения и счастливых моментов.

Рак

Раки долгое время могли находиться под влиянием грустных мыслей и переживаний. Вы привыкли анализировать прошлое, погружаться в воспоминания и искать ответы внутри себя. Возможно, этот период даже помог раскрыть творческий потенциал, вдохновив на новые идеи или необычные решения, но постоянное пребывание в состоянии меланхолии начнет утомлять.

Ретроградный Плутон поможет вам постепенно выйти из этого состояния. Вы словно начнете открывать окно после долгой темной комнаты и заметите, что вокруг все еще есть много поводов для радости. Вам станет легче отпускать то, что больше не приносит пользы.

С 18 июля начнется новый этап, когда вы сможете почувствовать больше внутреннего спокойствия и уверенности. Вы поймете, что счастье не исчезло из вашей жизни – ему просто нужно было дать место. Впереди вас ждет более светлая и гармоничная глава.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Плутон станет временем глубоких изменений и настоящего внутреннего обновления. Эта планета связана с трансформацией, поэтому ее влияние поможет вам выйти из состояния, которое долго казалось привычным, но больше не приносило удовлетворения.

Вы можете внезапно осознать, что больше не хотите возвращаться к старым переживаниям и тратить энергию на то, что удерживает вас в прошлом. Вместо этого появится желание действовать, развиваться и открывать новые возможности.

Плутон поможет вам почувствовать прилив сил и вернуть уверенность в себе. Вы словно снова встретитесь с той версией себя, которая знает, чего хочет и куда движется. После сложного периода придет ощущение свободы и эмоционального обновления.

Рыбы

Рыбы могли слишком долго привыкать к состоянию, когда радость будто бы оказывалась где-то далеко. Вы могли скучать по прежнему ощущению легкости, когда жизнь приносила больше вдохновения и приятных эмоций. Однако в какой-то момент станет понятно: пора перестать ждать перемен и начать впускать их в свою жизнь.

18 июля ретроградный Плутон поможет вам изменить внутренний настрой. Вы почувствуете, что ваши желания и надежды снова имеют значение, а будущее может быть гораздо светлее, чем казалось раньше.

Наступит момент, когда вы наконец перестанете держаться за печаль и поймете, что ключ к счастью все это время был у вас в руках. Новая энергия поможет двигаться вперед быстрее, оставляя прошлое позади. Для Рыб это станет началом более радостного и вдохновляющего периода.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, которым до конца июля будут завидовать окружающие.

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Канат Болысбек
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