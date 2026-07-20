Три самые странные привычки кошек и что они на самом деле означают

Ученые из Франции выяснили, что люди часто ошибаются, пытаясь понять кошек, сообщает Zakon.kz.

Они перечислили три странные привычки многих кошек и объяснили причины.

Сидят перед закрытой дверью

Порой хозяева кошек замечают, как их питомцы сидят перед закрытой дверью и выглядят при этом явно недовольными. Одна из причин в том, что кошки любопытны и не хотят упустить что-то интересное. Животным нравится следить за происходящим на их территории, в том числе и в доме хозяина.

Это не говорит о том, что питомец злой или вредный. Кошки – хищники, которые сами могут стать чьей-то добычей. В дикой природе контроль помогает им выживать – они охотятся, а еще им важно ощущение безопасности. В домашних условиях такая особенность приводит к странному поведению – кошки могут "напасть" на дверь, например.

Не факт, что питомец хочет принять участие в том, что происходит за дверью, – ему просто нужно знать, что за ней скрывается. Из-за закрытой двери кошки могут остаться без порции внимания хозяина. Кроме того, как говорится в публикации издания РБК Life, питомцы не понимают, что дверь могут закрыть лишь на время. Кошкам кажется, что у них отняли место, где они раньше чувствовали себя в безопасности. Так что закрытая дверь может спровоцировать у них стресс и тревогу.

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Разминает лапами хозяина или одеяло

Ситуация: кошка устроилась на коленях или на руках и ритмично перебирает передними лапами, то выпуская, то втягивая когти. То же самое животное может делать, устроившись на мягком пледе или одеяле. В зоопсихологии это называют "молочным шагом". Это одно из самых ярких проявлений инстинктивного поведения, которое сохраняется у кошек на всю жизнь и связано с периодом раннего детства.

Новорожденные котята, питаясь материнским молоком, инстинктивно мнут лапками. Эти движения стимулируют у кошки-мамы лактацию – прилив молока. Этот процесс для котенка – синоним тепла и безопасности. Во взрослом возрасте такой "массаж лапками" становится рефлексом, который проявляется в моменты проявления доверия. Таким образом, кошка сигнализирует, что ей максимально уютно и спокойно.

Еще одна причина, по которой питомец мнет лапками одеяло или плед, кроется в древнем инстинкте, который достался современный кошкам от диких предков, которые перед сном приминали высокую траву или листья, чтобы создать для себя и своего потомства удобное, мягкое и безопасное гнездо. Так что когда домашняя кошка "приминает" одеяло перед сном, она подчиняется древнему инстинкту, обустраивая уютное место обитания.

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Бросается на ноги и кусает

Кошки – прирожденные хищники. Их инстинкты запрограммированы на преследование, нападение и укус. Когда кошка нападает на ваши ноги, она, возможно, просто воспринимает их как движущуюся мишень, игриво проявляя свои хищнические инстинкты. Котята часто демонстрируют такое поведение в форме игры и обучения.

Еще одна причина, по которой кошка может кусать ноги человека, – желание что-то сообщить. Это может быть признаком разочарования или привлечением внимания. Кошки также могут кусаться, если чувствуют угрозу или тревогу. Очень важно обращать внимание на контекст, в котором происходит укус, чтобы лучше понять потребности животного. Если питомец чувствует угрозу, то может отреагировать укусом. Это может быть связано с изменением обстановки или появлением незнакомого человека или животного.

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