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Мир

Кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кот по кличке Тоби из штата Мичиган , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 07:39 Фото: Guinness World Records
Кот по кличке Тоби из штата Мичиган (США) официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на UPI, у обычных кошек всего 18 пальцев, но Тоби родился с редкой особенностью, которая зовется полидактилия – врожденным наличием дополнительных пальцев.

Кот-рекордсмен, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 07:39

Фото: Guinness World Records

Предыдущий рекорд установил в 2002 году канадский кот по кличке Джейк, у которого также было 28 пальцев.

28 пальцев, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 07:39

Фото: Guinness World Records

Хозяйка Тоби Делани Хендерсон поделилась, что сильно удивилась, когда впервые увидела лапы своего любимца. Несмотря на особенность, кот полностью здоров. Дополнительные пальцы не мешают ему вести обычную кошачью жизнь.

Ранее мы писали о том, как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы.

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Аксинья Титова
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