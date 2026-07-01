Кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Guinness World Records
Кот по кличке Тоби из штата Мичиган (США) официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на UPI, у обычных кошек всего 18 пальцев, но Тоби родился с редкой особенностью, которая зовется полидактилия – врожденным наличием дополнительных пальцев.
Предыдущий рекорд установил в 2002 году канадский кот по кличке Джейк, у которого также было 28 пальцев.
Хозяйка Тоби Делани Хендерсон поделилась, что сильно удивилась, когда впервые увидела лапы своего любимца. Несмотря на особенность, кот полностью здоров. Дополнительные пальцы не мешают ему вести обычную кошачью жизнь.
Ранее мы писали о том, как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы.
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