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Названа точная грань, за которой обычный кофе превращается в "яд"

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 08:04 Фото: magnific
Употребление до 400 мг кофеина в день, что эквивалентно трем-пяти чашкам черного кофе без сахара, абсолютно безопасно для большинства здоровых взрослых. К такому выводу пришли эксперты, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца (AHA). Уточняется, что это равно от трех до пяти чашек объемом 240 мл каждая без сахара и других наполнителей.

Речь идет о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой.

"Более высокие дозы кофеина, в том числе в энергетиках, могут негативно влиять на работу сердца", – отметил профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Грегори Маркус.

Недавнее исследование показало, как кофе влияет на старение организма.

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Канат Болысбек
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