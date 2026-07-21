Диетологи ошеломили заявлением о привычных продуктах

Отказ от популярных продуктов и напитков во время ужина поможет избавиться от бессонницы и улучшить качество ночного отдыха. Американские диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор раскрыли, какие привычные продукты незаметно разрушают ночной сон, передает Zakon.kz.

Советы они дали в разговоре с изданием Marthastewart. Прежде всего Манакер призвала людей, которые желают хорошо выспаться, отказаться вечером от напитков и продуктов с кофеином.

Это вещество блокирует выработку гормонов, ответственных за расслабление, и тем самым может спровоцировать бессонницу. Специалист напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, кока-коле и даже шоколаде.

Также она посоветовала не есть на ужин сухофрукты.

"В этом продукте много клетчатки и сахара, что может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и, как следствие, ухудшить качество сна", – говорит диетолог.

Манакер добавила, что перед сном не рекомендуется пить спиртные напитки. Она подчеркнула: даже одна порция алкоголя вечером может стать причиной частых пробуждений среди ночи из-за ярких и зачастую неприятных сновидений и усилившихся позывов к мочеиспусканию.

Тоби Амидор добавил, что ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей.

"Фастфуд содержит большое количество насыщенных жиров, которые вызывают несварение и изжогу и затрудняют засыпание", – отметил Тоби Амидор.

По этой же причине он посоветовал исключить из вечернего рациона любую острую еду.

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