#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
470.28
537.53
5.99
Советы

Диетологи ошеломили заявлением о привычных продуктах

сонный человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 08:49 Фото: magnific
Отказ от популярных продуктов и напитков во время ужина поможет избавиться от бессонницы и улучшить качество ночного отдыха. Американские диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор раскрыли, какие привычные продукты незаметно разрушают ночной сон, передает Zakon.kz.

Советы они дали в разговоре с изданием Marthastewart. Прежде всего Манакер призвала людей, которые желают хорошо выспаться, отказаться вечером от напитков и продуктов с кофеином.

Это вещество блокирует выработку гормонов, ответственных за расслабление, и тем самым может спровоцировать бессонницу. Специалист напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, кока-коле и даже шоколаде.

Также она посоветовала не есть на ужин сухофрукты.

"В этом продукте много клетчатки и сахара, что может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и, как следствие, ухудшить качество сна", – говорит диетолог.

Манакер добавила, что перед сном не рекомендуется пить спиртные напитки. Она подчеркнула: даже одна порция алкоголя вечером может стать причиной частых пробуждений среди ночи из-за ярких и зачастую неприятных сновидений и усилившихся позывов к мочеиспусканию.

Тоби Амидор добавил, что ради хорошего сна не стоит ужинать тяжелой и жирной пищей.

"Фастфуд содержит большое количество насыщенных жиров, которые вызывают несварение и изжогу и затрудняют засыпание", – отметил Тоби Амидор.

По этой же причине он посоветовал исключить из вечернего рациона любую острую еду.

Ранее сообщалось, что бессонница и лунатизм оставляют необратимый след в голове человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Диетолог: три "жирных" продукта помогут похудеть
08:54, 12 августа 2023
Диетолог: три "жирных" продукта помогут похудеть
Диетолог назвала продукты, мешающие похудению и избавлению от жира на животе
00:21, 23 июля 2023
Диетолог назвала продукты, мешающие избавлению от жира на животе
фаст-фуд для тревожных людей вреден
10:04, 30 августа 2025
Диетолог назвал продукты, усиливающие тревожность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Неймар
10:41, Сегодня
Стала известна сборная разочарований чемпионата мира по футболу 2026 года по версии ESPN
Сборная Казахстана по футболу сохранила своё место в рейтинге ФИФА
10:23, Сегодня
Сборная Казахстана по футболу сохранила своё место в рейтинге ФИФА
Шон О’Мэлли
10:06, Сегодня
Шон О'Мэлли будет ждать реванша с Петром Яном за пояс UFC
Карлос Алькарас
09:50, Сегодня
"Теннисный мир нуждается в нём": дважды финалист ТБШ Филиппуссис о возвращении Алькараса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: