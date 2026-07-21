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Львы выходят на сцену: астролог рассказала, к чему готовиться

лев, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:00 Фото: pexels
22 июля Солнце перейдет в знак Льва, открывая период, который, по мнению астрологов, станет для представителей этого знака временем важных перемен и новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

Сезон Льва продлится до 23 августа. Уже 23 июля Меркурий станет ретроградным, а 12 августа ожидается солнечное затмение. Эти астрологические события, как считают специалисты, могут подтолкнуть Львов к переоценке жизненных приоритетов и принятию важных решений.

По словам астролога Алены Григ, особенно значимым этот период окажется для Львов, рожденных в июле. Им советуют не бояться перемен, отказаться от давления и конфликтов, чаще прислушиваться к интуиции и быть открытыми новым возможностям.

Ретроградный Меркурий, как сказано в публикации издания Sh, позволит завершить незаконченные дела, исправить прошлые ошибки и вернуться к проектам, которые ранее не удалось реализовать.

Лев – это пятый знак зодиака. Он следует за Раком и открывает вторую половину астрологического года, относясь к стихии Огня.

Для Львов, родившихся уже в первой декаде августа, период обещает пройти спокойнее. Это благоприятное время для карьерного роста, смены работы, путешествий, заключения брака и реализации крупных планов. Однако с 10 по 15 августа, во время влияния солнечного затмения, астролог рекомендует не принимать судьбоносных решений, если их можно отложить.

Львов, рожденных во второй декаде августа, ждет период переосмысления. Им советуют отпустить старые обиды, проявлять больше внимания к окружающим и использовать это время для обучения, новых знакомств и личностного роста.

С 20 по 26 июля начинается время нового жизненного этапа, об говорит календарь майя. Согласно древней традиции, этот период символизирует завершение одного жизненного этапа и начало другого, когда особенно важно замечать знаки, неожиданные возможности и внутренние подсказки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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