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Общество

Сильная жара спадет до +38°С и обрушатся дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 22 июля

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 17:07 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящую среду, 22 июля 2026 года, ожидается спад сильной жары до +38°С, а также дожди с грозами и градом. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, сильная жара днем ожидается:

  • до +35+38°С – в Западно-Казахстанской и Атырауской областях,
  • до +38°С – в Мангистауской области,
  • до +35+36°С – на западе, юге Актюбинской области,
  • до +35°С – на юге области Абай.
"Под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны – сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, град, шквал, на юго-западе страны – пыльная буря. Ночью и утром на севере, юго-западе страны прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, как следует из прогноза, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Карагандинской, Атырауской областях, в областях Улытау, Абай, на севере, в центре Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на северо-востоке, юге, в центре Павлодарской, на севере, юго-западе Восточно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, области Жетысу, на юге, востоке, в центре области Улытау, на севере, юге, в центре области Абай, на севере, востоке, юге Карагандинской, на севере Алматинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 17:07
Казахстанцев ждет передышка от жары с 21 июля, но повезет не всем

Ранее в "Казгидромете" сообщили, что передышка от жары совсем близко. Синоптики порадовали жителей Алматы, Астаны и Шымкента прогнозом на 22, 23 и 24 июля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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