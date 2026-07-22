Завтрак, который спасет в жару: врач дал простые рекомендации

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о том, что летом завтрак должен быть легким, но при этом обеспечивать организм белком, витаминами, клетчаткой и сложными углеводами, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ru" он отметил, что одним из самых полезных вариантов может быть овсянка холодного приготовления. Для ее приготовления нужно заранее залить хлопья водой, йогуртом или кефиром, добавить семена чиа и корицу, а утром дополнить блюдо ягодами или фруктами.

Еще один подходящий вариант – творог с овощами и зеленью. По словам врача, такой завтрак помогает получить необходимый белок, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и витаминами.

Также в жару можно выбрать омлет или яичницу с овощами. При этом эксперт рекомендует избегать слишком жирных, тяжелых и сладких блюд, а также продуктов, способных вызвать резкий скачок сахара.

Умнов советует начинать утро со стакана воды с лимоном или мятного чая, чтобы восполнить запас жидкости после сна.

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