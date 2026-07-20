"Все-таки она наблюдает за Землей": космонавт поздравил Луну эффектными кадрами
Фото: pixabay
Сегодня, 20 июля, отмечается Международный день Луны (International Moon Day) – праздник, учрежденный ООН в честь первой высадки человека на спутник Земли. Об этом напомнил российский летчик-космонавт Олег Артемьев, сообщает Zakon.kz.
Герой России в честь этого праздника подготовил подборку снимков красавицы Луны из космоса.
- Все-таки она наблюдает за Землей.
- С днем рождения тебя, Луна Луновна.
- Как красиво, – отмечают пользователи после просмотра.
Луна – единственный естественный спутник Земли. Она обращается вокруг нашей планеты примерно за 27,3 суток (относительно звезд), а полный цикл смены фаз занимает около 29,5 суток. Именно благодаря Луне происходят приливы и отливы, а также стабилизируется наклон земной оси, что влияет на климат Земли.
Цель праздника – напомнить о достижениях в исследовании Луны, популяризировать космическую науку и поощрять международное сотрудничество в освоении космоса.
Немного ранее мы рассказывали, что известный фотограф Дмитрий Доценко сфотографировал галактику Андромеды и показал удивительные фотографии своей многочисленной аудитории.
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