Долгожданные приятные перемены придут в жизнь трех знаков зодиака

С 23 июля 2026 года для трех знаков зодиака откроется период значительных и позитивных перемен. Астрологическая атмосфера четверга будет особенно сильной благодаря ретроградному Плутону – планете трансформации, обновления и внутреннего роста, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, многие уже почувствовали, что за последние месяцы стали другими людьми. Старые взгляды постепенно уходят, а на их место приходит более глубокое понимание собственных желаний и целей. Для некоторых знаков этот процесс окажется особенно заметным: они начнут принимать себя, отказываться от ограничений прошлого и смелее смотреть в будущее.

Главный урок этого периода заключается в том, что важные перемены редко происходят сами по себе. Они начинаются в тот момент, когда человек решается действовать. Именно готовность проявить инициативу станет ключом к позитивным изменениям.

Скорпион

Для Скорпионов этот день станет сигналом о том, что привычная ситуация больше не приносит удовлетворения. Внутреннее чувство застоя будет подталкивать к переменам, а ретроградный Плутон поможет увидеть, в каком направлении стоит двигаться дальше.

Однако решающим фактором окажется не влияние планет, а собственное желание изменить жизнь. Скорпионы поймут, что никто не сможет сделать этот шаг за них. Чем быстрее они возьмут инициативу в свои руки, тем быстрее почувствуют, что начинают выбираться из состояния рутины.

Осознание того, что промедление может надолго оставить их на одном месте, станет мощным источником мотивации. Именно поэтому 23 июля многие представители знака решатся на действия, которые давно откладывали.

Дева

Девы уже некоторое время стремятся к улучшению своей жизни, и теперь обстоятельства начнут складываться в их пользу. Возможностей станет заметно больше, а ретроградный Плутон усилит уверенность в том, что мечты действительно заслуживают воплощения.

Этот день напомнит Девам, что даже самые благоприятные шансы требуют решительности. Судьба может открыть двери, но пройти через них придется самостоятельно. Именно от их выбора будет зависеть, насколько быстро начнутся перемены.

23 июля станет моментом, когда Девы почувствуют: пора перестать сомневаться и довести начатое до конца. У них появится шанс сделать важный шаг вперед и приблизиться к целям, которые еще недавно казались слишком далекими.

Рыбы

Рыбы могут считать свои идеи слишком необычными, однако именно интуиция снова окажется их главным союзником. Этот знак редко ошибается, когда прислушивается к внутреннему голосу, и ретроградный Плутон только усилит это ощущение.

Если раньше Рыб устраивало спокойное течение жизни, то теперь появится желание двигаться дальше и открывать для себя новые возможности. Внутренний импульс к развитию станет настолько сильным, что остановить его будет уже невозможно.

Главное условие успеха – действовать, опираясь на собственные чувства, а не на мнение окружающих. Чем меньше Рыбы будут зависеть от внешних оценок, тем легче им удастся пройти через предстоящие перемены. Астрологический фон подсказывает, что эти изменения приведут их именно туда, куда они давно хотели попасть.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы четыре знака зодиака, которым конец июля перевернет жизнь.