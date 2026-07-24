Иммуноглобулин закончился, но клещи атакуют: что ответили санврачи Алматы

Алматинцы жалуются, что атаки клещей продолжаются даже по прошествии их весенней активности. После укусов в некоторых больницах людям рекомендуют самостоятельно искать противоклещевой иммуноглобулин, объясняя это отсутствием препарата. Zakon.kz выяснил, действительно ли он закончился.

Пострадавшим и их родственникам приходится искать препарат в аптеках города. На это уходит драгоценное время, а люди переживают, что могут заразиться опасным вирусным заболеванием.

При этом врачи неустанно напоминают, что иммуноглобулин необходимо вводить как можно раньше после предполагаемого заражения – не позднее четвертых суток после укуса клеща.

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Zakon.kz обратился в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, чтобы выяснить, действительно ли в медицинских организациях города закончился противоклещевой иммуноглобулин.

На что нам ответили:

"По состоянию на 22.07.2026 года противоклещевой иммуноглобулин на складе иммунобиологических лекарственных препаратов Управления общественного здравоохранения города Алматы и в медицинских организациях города отсутствует", – сообщили в ДСЭК Алматы.

Но также уточнили, что Управлением общественного здравоохранения города направлена заявка для дополнительного закупа противоклещевого иммуноглобулина в количестве 15 литров в связи с необходимостью дальнейшего проведения экстренной профилактики против клещевого энцефалита в медицинских организациях мегаполиса.

"Отгрузка дополнительного объема будет осуществлена после завершения процедур закупа и поступления иммуноглобулина на склады Единого дистрибьютера", – сказали в департаменте.

Так почему же возник дефицит препарата? На это в департаменте нам ответили, что Алматы уже в середине лета исчерпал свои запасы иммуноглобулина на весь сезон клещей, и дополнительно пополнить их пришлось с помощью перераспределения из другой области.

"В текущем году заявленный объем противоклещевого иммуноглобулина был поставлен полностью в количестве 13 литров 970 мл. Вместе с тем благодаря проведенным оперативным мероприятиям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы и Управления общественного здравоохранения города по обеспечению медицинских организаций города противоклещевым иммуноглобулином 23 июня 2026 года проведена поставка иммуноглобулина на склад в количестве 1-го литра, взятого по перераспределению из области Жетысу", – объяснили в ведомстве.

В результате 23 июня 2026 года в Алматы дополнительно поступил еще один литр противоклещевого иммуноглобулина, который передали из ближайшей области.

Сколько человек уже пострадали от укусов клещей

По данным еженедельного мониторинга, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних данных.

С начала эпидемиологического сезона на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3710 человек, из них 1873 – дети до 14 лет, сказала заместитель руководителя Гаухар Каткенова.

Число пострадавших от укусов клещей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 37,1%. Врачи успели оказать всем обратившимся своевременную экстренную медицинскую помощь.

Между тем с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита и пять случаев клещевого боррелиоза.

"Состояние укушенных паукообразными удовлетворительное, всем пациентам назначено лечение", – заверили врачи.

Где чаще всего нападают клещи

Со слов пациентов, в 10 случаях клещи напали на людей на территории Алматинской, области Жетысу и Восточно-Казахстанской области.

"По опросам лиц, пострадавших от укусов клещей, чаще всего жители получают укусы вблизи частных домов – в 45,7% случаев, на территории Алматинской области – 32,5%, вблизи окрестностей города – 10%, вблизи благоустроенных домов – 6,7% и в парках, скверах – 2%, на территории области Жетысу – 0,9% и 1,8% – на территории других регионов". ДСЭК Алматы

Специалисты предупреждают: в период сезона активности клещей необходимо быть крайне внимательными и соблюдать меры личной профилактики.

При проведении работ в лесных массивах, на дачных участках, отдыхе на природе, прогулках в парковой зоне и в других природных местах следует:

носить однотонную и светлую одежду, чтобы легко было заметить на ней клеща. Лучше выбрать рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, а брюки заправлять в сапоги, носки;

на голову необходимо надеть шапку или панаму, а волосы нужно заправить под косынку;

необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей;

проводить частые само- и взаимоосмотры одежды, тела и вещей. По возвращении домой не забудьте внимательно осмотреть вещи и тело на предмет наличия клещей.

Помните, наибольшее количество клещей встречается в окрестностях города, где растет высокая трава, кустарники и лесные массивы.

"Особенно часто клещи обитают в местах с высокой влажностью и хорошей растительностью, которые создают благоприятные условия для их жизнедеятельности", – отметила врач.

Если все же в вас впился паразит, в Алматы экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят пять медицинских организаций:

Городская клиническая больница №7, Центральная городская клиническая больница, Центр детской неотложной медицинской помощи, Больница скорой неотложной помощи, Городская клиническая больница №4.

Однако иммуноглобулин вводят далеко не всем пострадавшим. Как отметила врач Гаухар Каткенова, согласно инструкции по медицинскому применению, противоклещевой иммуноглобулин показан для проведения экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита у взрослых и детей.

"Однако имеются медицинские противопоказания, такие как тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови человека в анамнезе, а также гиперчувствительность к компонентам препарата", – сказала врач.

Ситуация по Казахстану

Что касается всего Казахстана, то с момента активации кровососущих, а именно – с марта месяца, в медицинские организации страны из-за укусов клещей обратились 14 539 человек. К слову, в прошлом году эта цифра была на 2,5 тысячи меньше – 12 002 обращения. Из общего количества атакованных – 6489 казахстанцев до 14 лет (44,6%).

При этом в Минздраве утверждают, что медицинские организации эндемичных регионов обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в достаточном объеме. Дефицита препарата не отмечается.

В каких регионах чаще всего кусают клещи

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Опираясь на развернутые данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Алматинской области – 4330 укусов, в Восточно-Казахстанской области – 3720, в Алматы – 3710, в области Жетысу – 876, в Акмолинской области – 810, в Северо-Казахстанской области – 685, в Костанайской области – 380, в области Абай – 28.

Такая ситуация объясняется тем, что наиболее неблагополучными по риску нападения клещей остаются территории, где расположены природные очаги клещевого вирусного энцефалита.

С начала 2026 года зарегистрировано следующее число заражений опасными заболеваниями в стране:

– клещевой вирусный энцефалит – 39 случаев .

Случаи выявлены в Восточно-Казахстанской области – 11, Северо-Казахстанской области – 7, в Акмолинской области и в Алматы – по 6 случаев, в Павлодарской области и в Астане – по 3 факта, в Алматинской области – 2, и в Актюбинской области – 1 случай;

– клещевой боррелез – 25 случаев .

Они выявлены в Восточно-Казахстанской области – 9 случаев, в Алматы – 6, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 3 случая, в Алматинской области – 2, и в Павлодарской области и в Астане – по одному.

Также медики уточнили, что снижение сезонной активности клещей ожидается в сентябре-октябре, но это будет зависеть от погодных условий.

"Основной причиной активности клещей является раннее наступление теплой погоды, благоприятные температурные условия, способствующие более длительному их пребыванию в природе", – заключила Гаухар Каткенова.

В ДСЭК добавили, что до этого времени санитарные врачи рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики, особенно во время отдыха на природе.