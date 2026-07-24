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Иммуноглобулин закончился, но клещи атакуют: что ответили санврачи Алматы

кровососущие паразиты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:43 Фото: pixabay
Алматинцы жалуются, что атаки клещей продолжаются даже по прошествии их весенней активности. После укусов в некоторых больницах людям рекомендуют самостоятельно искать противоклещевой иммуноглобулин, объясняя это отсутствием препарата. Zakon.kz выяснил, действительно ли он закончился.

Пострадавшим и их родственникам приходится искать препарат в аптеках города. На это уходит драгоценное время, а люди переживают, что могут заразиться опасным вирусным заболеванием.

При этом врачи неустанно напоминают, что иммуноглобулин необходимо вводить как можно раньше после предполагаемого заражения – не позднее четвертых суток после укуса клеща.

укусы клещей, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:43

Фото: pexels

Zakon.kz обратился в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, чтобы выяснить, действительно ли в медицинских организациях города закончился противоклещевой иммуноглобулин.

На что нам ответили:

"По состоянию на 22.07.2026 года противоклещевой иммуноглобулин на складе иммунобиологических лекарственных препаратов Управления общественного здравоохранения города Алматы и в медицинских организациях города отсутствует", – сообщили в ДСЭК Алматы.

Но также уточнили, что Управлением общественного здравоохранения города направлена заявка для дополнительного закупа противоклещевого иммуноглобулина в количестве 15 литров в связи с необходимостью дальнейшего проведения экстренной профилактики против клещевого энцефалита в медицинских организациях мегаполиса.

"Отгрузка дополнительного объема будет осуществлена после завершения процедур закупа и поступления иммуноглобулина на склады Единого дистрибьютера", – сказали в департаменте.

Так почему же возник дефицит препарата? На это в департаменте нам ответили, что Алматы уже в середине лета исчерпал свои запасы иммуноглобулина на весь сезон клещей, и дополнительно пополнить их пришлось с помощью перераспределения из другой области.

"В текущем году заявленный объем противоклещевого иммуноглобулина был поставлен полностью в количестве 13 литров 970 мл. Вместе с тем благодаря проведенным оперативным мероприятиям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы и Управления общественного здравоохранения города по обеспечению медицинских организаций города противоклещевым иммуноглобулином 23 июня 2026 года проведена поставка иммуноглобулина на склад в количестве 1-го литра, взятого по перераспределению из области Жетысу", – объяснили в ведомстве.

В результате 23 июня 2026 года в Алматы дополнительно поступил еще один литр противоклещевого иммуноглобулина, который передали из ближайшей области.

Сколько человек уже пострадали от укусов клещей

По данным еженедельного мониторинга, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних данных.

С начала эпидемиологического сезона на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3710 человек, из них 1873 дети до 14 лет, сказала заместитель руководителя Гаухар Каткенова.

Число пострадавших от укусов клещей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 37,1%. Врачи успели оказать всем обратившимся своевременную экстренную медицинскую помощь.

Между тем с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита и пять случаев клещевого боррелиоза.

"Состояние укушенных паукообразными удовлетворительное, всем пациентам назначено лечение", – заверили врачи.

Где чаще всего нападают клещи

Со слов пациентов, в 10 случаях клещи напали на людей на территории Алматинской, области Жетысу и Восточно-Казахстанской области.

"По опросам лиц, пострадавших от укусов клещей, чаще всего жители получают укусы вблизи частных домов – в 45,7% случаев, на территории Алматинской области – 32,5%, вблизи окрестностей города – 10%, вблизи благоустроенных домов – 6,7% и в парках, скверах – 2%, на территории области Жетысу – 0,9% и 1,8% – на территории других регионов".ДСЭК Алматы

Специалисты предупреждают: в период сезона активности клещей необходимо быть крайне внимательными и соблюдать меры личной профилактики.

При проведении работ в лесных массивах, на дачных участках, отдыхе на природе, прогулках в парковой зоне и в других природных местах следует:

  • носить однотонную и светлую одежду, чтобы легко было заметить на ней клеща. Лучше выбрать рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, а брюки заправлять в сапоги, носки;
  • на голову необходимо надеть шапку или панаму, а волосы нужно заправить под косынку;
  • необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей;
  • проводить частые само- и взаимоосмотры одежды, тела и вещей. По возвращении домой не забудьте внимательно осмотреть вещи и тело на предмет наличия клещей.

Помните, наибольшее количество клещей встречается в окрестностях города, где растет высокая трава, кустарники и лесные массивы.

"Особенно часто клещи обитают в местах с высокой влажностью и хорошей растительностью, которые создают благоприятные условия для их жизнедеятельности", – отметила врач.

Если все же в вас впился паразит, в Алматы экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят пять медицинских организаций:

Городская клиническая больница №7, Центральная городская клиническая больница, Центр детской неотложной медицинской помощи, Больница скорой неотложной помощи, Городская клиническая больница №4.

Однако иммуноглобулин вводят далеко не всем пострадавшим. Как отметила врач Гаухар Каткенова, согласно инструкции по медицинскому применению, противоклещевой иммуноглобулин показан для проведения экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита у взрослых и детей.

"Однако имеются медицинские противопоказания, такие как тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови человека в анамнезе, а также гиперчувствительность к компонентам препарата", – сказала врач.

Ситуация по Казахстану

Что касается всего Казахстана, то с момента активации кровососущих, а именно – с марта месяца, в медицинские организации страны из-за укусов клещей обратились 14 539 человек. К слову, в прошлом году эта цифра была на 2,5 тысячи меньше – 12 002 обращения. Из общего количества атакованных – 6489 казахстанцев до 14 лет (44,6%).

При этом в Минздраве утверждают, что медицинские организации эндемичных регионов обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в достаточном объеме. Дефицита препарата не отмечается.

В каких регионах чаще всего кусают клещи

укусы клещей, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 10:43

Фото: pixabay

Опираясь на развернутые данные Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Алматинской области – 4330 укусов, в Восточно-Казахстанской области – 3720, в Алматы – 3710, в области Жетысу – 876, в Акмолинской области – 810, в Северо-Казахстанской области – 685, в Костанайской области – 380, в области Абай – 28.

Такая ситуация объясняется тем, что наиболее неблагополучными по риску нападения клещей остаются территории, где расположены природные очаги клещевого вирусного энцефалита.

С начала 2026 года зарегистрировано следующее число заражений опасными заболеваниями в стране:

клещевой вирусный энцефалит39 случаев.
Случаи выявлены в Восточно-Казахстанской области – 11, Северо-Казахстанской области – 7, в Акмолинской области и в Алматы – по 6 случаев, в Павлодарской области и в Астане – по 3 факта, в Алматинской области – 2, и в Актюбинской области – 1 случай;

клещевой боррелез25 случаев.
Они выявлены в Восточно-Казахстанской области – 9 случаев, в Алматы – 6, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – по 3 случая, в Алматинской области – 2, и в Павлодарской области и в Астане – по одному.

Также медики уточнили, что снижение сезонной активности клещей ожидается в сентябре-октябре, но это будет зависеть от погодных условий.

"Основной причиной активности клещей является раннее наступление теплой погоды, благоприятные температурные условия, способствующие более длительному их пребыванию в природе", – заключила Гаухар Каткенова.

В ДСЭК добавили, что до этого времени санитарные врачи рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики, особенно во время отдыха на природе.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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