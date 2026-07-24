День наград за труды: кому звезды обещают финансовый успех в субботу

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых 25 июля 2026 года могут ожидать удача и новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango со ссылкой на экспертов, этот день связан с завершением периода прямого движения Сатурна в Овне перед началом ретроградной фазы. Считается, что планета символизирует дисциплину, ответственность и награды за приложенные усилия, поэтому представителям некоторых знаков советуют сосредоточиться на важных задачах и довести начатые дела до конца.

Первым в списке оказался Рак. Астрологи считают, что его инициативность на работе может привести к признанию со стороны руководства и финансовым возможностям. Козерогам, по их прогнозу, может повезти в развитии собственного дела или дополнительного источника дохода, особенно если они готовы выйти из зоны комфорта.

В число знаков, которым обещают перемены, также вошли Водолей и Овен. Водолеям приписывают возможность найти решения финансовых вопросов благодаря новым идеям, а Овнам – возвращение мотивации и появление новых возможностей в личной жизни. Астрологи отмечают, что прогнозы носят развлекательный характер и не имеют научного подтверждения.

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