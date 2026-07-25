#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
Советы

Названы знаки зодиака, которые скоро станут супергероями своей жизни

Город, кофе, улицы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 05:28 Фото: magnific
25 июля 2026 года три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми. Когда Нептун и Плутон встанут в одну линию, печаль в их жизни наконец-то исчезнет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вот кто из представителей зодиакального круга снова вернется к радости:

Рак

Вы наконец-то можете оставить негатив в прошлом. Вам больше не нужно таскать за собой черное облако печали. Это действительно похоже на волшебство. Самое замечательное в этом то, что как только вы почувствуете себя лучше, все в вашей жизни начнет светлеть. Наслаждайтесь своим вновь обретенным счастьем.

Скорпион

В тот момент, когда вы почувствуете, что печаль в вашей жизни начинает отступать, вы невольно зададитесь вопросом, почему вы жили в ней так долго. Правда в том, что вы сами контролируете свое настроение. В субботу, когда Нептун выравнивается с Плутоном, вы решаете быть счастливыми.

Рыбы

Когда в субботу Нептун выравнивается с Плутоном, у вас появляется возможность преобразиться. И на этот раз вы точно знаете, кем хотите стать: свободным человеком. Вы готовы раз и навсегда освободиться от негатива и печали. Тем не менее, сейчас вы на пике своей формы, и великолепная энергия Плутона помогает вам подняться на новый уровень, чтобы стать величайшим супергероем в своей собственной истории.

Ранее мы писали о том, кому звезды обещают финансовый успех в субботу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Еда, лист салата, радость
08:32, 01 июля 2026
Астрологи назвали три знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа в июле
Парк, радость, эмоции
05:28, 07 июля 2026
Названы три знака зодиака, которые скоро снова почувствуют себя счастливыми
Земля, человек, самокат
05:33, 03 июля 2026
Названы знаки зодиака, которые станут главными подопечными Вселенной совсем скоро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер
05:28, Сегодня
Янник Синнер рассказал о подготовке ко второй части сезона
Дамир Исмагулов
04:59, 25 июля 2026
Дамир Исмагулов: Являюсь гражданином Казахстана и ,возможно, меня ждут Азиатские игры
Джонатан Юбердо
04:23, 25 июля 2026
Назван худший контракт в НХЛ в 2026 году
Андрей Рублёв
03:56, 25 июля 2026
Обидчик Скатова отменил пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала турнира в Эшториле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: