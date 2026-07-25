Названы знаки зодиака, которые скоро станут супергероями своей жизни

25 июля 2026 года три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми. Когда Нептун и Плутон встанут в одну линию, печаль в их жизни наконец-то исчезнет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вот кто из представителей зодиакального круга снова вернется к радости:

Рак

Вы наконец-то можете оставить негатив в прошлом. Вам больше не нужно таскать за собой черное облако печали. Это действительно похоже на волшебство. Самое замечательное в этом то, что как только вы почувствуете себя лучше, все в вашей жизни начнет светлеть. Наслаждайтесь своим вновь обретенным счастьем.

Скорпион

В тот момент, когда вы почувствуете, что печаль в вашей жизни начинает отступать, вы невольно зададитесь вопросом, почему вы жили в ней так долго. Правда в том, что вы сами контролируете свое настроение. В субботу, когда Нептун выравнивается с Плутоном, вы решаете быть счастливыми.

Рыбы

Когда в субботу Нептун выравнивается с Плутоном, у вас появляется возможность преобразиться. И на этот раз вы точно знаете, кем хотите стать: свободным человеком. Вы готовы раз и навсегда освободиться от негатива и печали. Тем не менее, сейчас вы на пике своей формы, и великолепная энергия Плутона помогает вам подняться на новый уровень, чтобы стать величайшим супергероем в своей собственной истории.

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