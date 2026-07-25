Что посмотреть: семь фильмов 90-х про месть с высоким рейтингом

Фильмы, снятые в 90-е годы до сих пор находятся на высоких строчках рейтинга. А кинокартины, в которых главный герой одержим местью – отдельный жанр, заслуживающий внимания киноманов, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из семи фильмов про месть, которые ценятся до сих пор.

Ронин (1998)

Группа бывших спецагентов и наемников собирается для опасного задания – украсть загадочный кейс, за которым многие охотятся. Погони по узким улочкам Парижа и Ниццы, засады в кафе, жестокие разборки на дороге. Месть здесь переплетается с профессиональным кодексом: прошлое догоняет всех, доверие – роскошь, а предательство может прийти от своего же.

Крепкий орешек 2 (1990)

Джон Макклейн приезжает в аэропорт Даллес встретить жену на Рождество. Вместо этого террористы, бывшие военные, захватывают весь аэропорт, берут заложников и хотят освободить своего босса. Джон оказывается внутри. Он один против профессионалов. Макклейн ползет по вентиляции, устраивает диверсии, отстреливает врагов одного за другим. Месть личная – за жену и за всех людей в заложниках.

Без лица (1997)

Агент Арчер теряет сына от рук террориста Кастора Троя. Чтобы отомстить и внедриться, ему пересаживают лицо Троя. Но Трой оживает, крадет лицо Арчера и занимает его место. Теперь они живут жизнями друг друга. Каждый пытается разрушить мир другого. Джон Траволта и Николас Кейдж меняются ролями. Фильм про то, как ярость меняет человека до неузнаваемости.

Беглец (1993)

Доктора Ричарда Кимбла обвиняют в жестоком убийстве собственной жены. Суд выносит приговор, но во время дороги в тюрьму Кимбл сбегает после крушения поезда. На свободе он понимает, что настоящий убийца – одноногий человек, которого он видел в ночь преступления. Теперь доктор превращается в охотника. Харрисон Форд играет отчаянного, умного человека, который потерял все и теперь хочет только одного – справедливости.

Скала (1996)

Бывший генерал с солдатами захватывает Алькатрас, берет туристов в заложники и угрожает химическим оружием. Они мстят правительству за преданных товарищей. ФБР отправляет туда химика Гудспида и старого заключенного Мейсона. Николас Кейдж и Шон Коннери – отличный дуэт. Погони по тюремным коридорам, перестрелки, прыжки.

Смертельное оружие 2 (1989)

Риггс и Мерто – напарники-полицейские. Они выходят на преступников, которых прикрывают южноафриканские дипломаты. Мафия причастна к гибели близких. Риггс, который и так на грани, воспринимает это как личную месть. Они копают несмотря на запреты сверху. Погони по городу, перестрелки, взрывы. Мел Гибсон играет психа, готового умереть, Дэнни Гловер – более спокойного человека. Черный юмор, жестокие разборки и дружба, которая помогает выжить.

Леон (1994)

Леон – тихий киллер, который живет в Нью-Йорке, поливает цветок и выполняет заказы без лишних эмоций. Однажды в его подъезде ликвидируют семью соседей, которые продают запрещенные вещества. Выживает только маленькая Матильда. Она стучится к нему в дверь, и Леон, который никогда ни за кого не вписывался, прячет девочку. Между ними возникает странная связь: он становится для нее защитой, она учит его чувствовать.

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