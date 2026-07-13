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Что посмотреть: пять легендарных фильмов с Джеки Чаном и его трюками

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 07:38 Фото: кадр из фильма "Кто я?"
Пока Голливуд показывал театрально поставленные сражения в фильмах, в Гонконге 70-90-х годов снимали кино, в котором каждый удар был настоящий, а каждый перелом костей не был спецэффектом, сообщает Zakon.kz.

Отдельным жанром в ту пору были фильмы с Джеки Чаном, который изобретал боевики заново, делая эффектную хореографию основой всех экранных потасовок. Портал Kanobu составил список из пяти его "главных" фильмов.

"Пьяный мастер"

Эта картина превратила молодого каскадера в кинозвезду, так как этот фильм собрал в Гонконге в 2,5 раза больше, чем вышедшая в том же году лента "Змея в тени орла". Джеки играет непутевого сына мастера кунг-фу, которого отправляют на перевоспитание к эксцентричному учителю "пьяного стиля" боя.

"Проект "А"

Чем запомнился фильм, так это легендарным прыжком с часовой башни, вдохновленным немым фильмом "Наконец в безопасности!" 1923 года. Чан репетировал целую неделю, прежде чем набрался смелости просто отпустить руки и упасть. Трюк без страховки, без дублера и без CGI – только Джеки.

"Закусочная на колесах"

Финальный поединок Джеки Чана с профессиональным кикбоксером Бенни "Джетом" Уркидесом критики называют одним из лучших боевых эпизодов в истории кино. Уркидес – 20 лет практически без единого поражения на профессиональном ринге – не умел "играть" удары, поэтому бил по-настоящему. Съемки пришлось приостанавливать: обмен реальными жесткими ударами вызывал отеки прямо во время работы над сценой.

"Полицейская история"

Джеки здесь был режиссером-постановщиком трюков и сам выполнял все опасные сцены. Финальная погоня в торговом центре с разбиванием стеклянных витрин и скольжением по столбу с гирляндой лампочек – один из самых реальных и эффектных боевых эпизодов в истории кино.

"Доспехи Бога"

Съемки этого фильма чуть не стоили Джеки жизни. Во время трюка с прыжком на дерево ветка обломилась, и актер рухнул вниз, ударившись головой о камень. Осколок черепа пробил мозговую оболочку, началось кровотечение из уха, а операцию по счастливой случайности провел швейцарский нейрохирург, оказавшийся рядом на конференции.

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Аксинья Титова
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