Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА

ФИФА выпустила обновленную версию рейтинга сборных мира. Национальная команда Казахстана потеряла три строчки с момента последнего выхода рейтинга, заняв 113-е место, сообщает Zakon.kz.

В марте казахстанские футболисты провели два матча отборочного раунда чемпионата мира-2026: проиграли на выезде Уэльсу (1:3) и обыграли Лихтенштейн (2:0).

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Аргентина, на вторую строчку поднялась Испания, сместившая на третью позицию сборную Франции.

Рейтинг ФИФА от 3 апреля 2025 года:

1 (1). Аргентина – 1886,16;

2 (3). Испания – 1854,64;

3 (2). Франция – 1852,71;

4 (4). Англия – 1819,2;

5 (5). Бразилия – 1776,03;

6 (7). Нидерланды – 1752,44;

7 (6). Португалия – 1750,08;

8 (8). Бельгия – 1735,75;

9 (9). Италия – 1718,31;

10 (10). Германия – 1716,98;

25 (25). Украина – 1559,81;

35 (34). Россия – 1516,27;

57 (58). Узбекистан – 1437,02;

68 (68). Грузия – 1373,05;

98 (98). Беларусь – 1235,36;

102 (100). Армения – 1208,31;

103 (107). Кыргызстан – 1205,68;

104 (104). Таджикистан – 1203,42;

113 (110). Казахстан – 1177,66;

119 (117). Азербайджан – 1150,64;

121 (123). Эстония – 1144,48;

140 (137). Латвия – 1084,11;

142 (141). Туркменистан – 1076,13;

143 (142). Литва – 1072,56;

154 (151). Молдова – 1031,37.

Ранее стало известно, что "Барселона" обыграла "Атлетико" и сразится с "Реалом" в финале Кубка Испании.