Не упустите удачный момент: субботний гороскоп для всех знаков

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 25 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Овен рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Овну тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Овна к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня отношения Тельца с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Телец будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Тельца, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Телец не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Близнецы мотивированы в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Они будут настроены не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что их гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы они ни взялись, Близнецы будут оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Близнецам тоже пригодится их умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня организованность у Рака будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Рак сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Рака будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Рак сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня день Льва обещает быть полон общения: Лев будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Льву, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Лев рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения сегодня у него на высоте!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодняшний день Деве стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Деву внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у нее просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот слишком уж глобальные, ответственные задачи Деве сегодня решать не стоит. В случае же, если она попытается это сделать, есть риск потратить слишком много сил, и потом долго придется восстанавливаться. Так что лучше уж браться за дела поскромнее и понадежнее!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют их активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Весам душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем они будут. Кроме моря искреннего общения, Весы сегодня могут посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что им будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что они найдут в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня гороскоп Стрельца как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Стрельцу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня отличный день, когда все дела будут удаваться Козерогу легко, без лишнего надрыва. Козерог будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Козерога произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Козерогу сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Водолея – сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Водолею необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Водолею с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа предвещают Рыбам подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают их в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Рыб или их отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Рыбы получат лишь то, что сами заслужили. Плоды может принести их работа над проектом, в который они вложили свое время и силы. Возможно, сегодня они получат первую прибыль или же получат подтверждение того, что находятся на правильном пути.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые скоро станут супергероями своей жизни.