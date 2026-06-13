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Четыре знака зодиака пробудут в мощном финансовом потоке до октября 2026 года

Миллионер, деньги, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 08:11 Фото: magnific
В период ретроградного движения Плутона до октября 2026 года четыре знака зодиака переживают значительное улучшение своего финансового положения. Плутон – планета трансформации, и сейчас он оказывает влияние на денежные дома этих знаков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эта энергия "рушит старую жизнь и дарит новую, гораздо более обеспеченную в финансовом плане". Поэтому, если вы надеялись на серьезные перемены, пора закрепить их.

Рак

Ваше финансовое благополучие в процессе. Поскольку Уран только что начал новый семилетний цикл в Близнецах, изменения, которые вы вносите сейчас, повлияют на вас в течение следующих семи лет. К счастью, ретроградное движение Плутона в Водолее – один из самых мощных транзитов для привлечения необходимого изобилия, поскольку Плутон – планета трансформации. Вы найдете новые альтернативные способы, чтобы ускорить получение пассивного дохода.

Козерог

В период с настоящего момента до октября 2026 года вы испытаете значительные изменения в вашем личном доходе, в том, сколько денег вы сможете снять в банкомате. Эти перемены потребуют от вас определенных усилий. К счастью, это период, когда вещи, к которым вы испытывали сентиментальные чувства, вам просто больше не интересны.

Овен

В связи с ретроградным движением Плутона в вашем 11-м доме вы можете ожидать увеличения доходов благодаря карьере или бизнесу. Поскольку 11-й дом управляет группами, вы можете увидеть значительные изменения в кругу друзей, компании и организациях. Уран в третьем доме общения также окажет значительное влияние на ваше изобилие в период с настоящего момента до октября 2026 года, поэтому лучше очень осознанно подходить к тому, что и как вы говорите.

Весы

В последнее время Весы пережили немало взлетов и падений. К счастью, "вы один из самых удачливых знаков зодиака благодаря ретроградному Плутону и Урану в Близнецах", потому что обе планеты находятся в воздушных знаках. Это время, когда вы действительно совершенствуете себя. Когда вы начинаете чувствовать себя увереннее, окружающие это замечают. Это отличное время для налаживания связей и самопрезентации.

Ранее были названы знаки зодиака, которые перестанут крутиться "как белка в колесе".

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Аксинья Титова
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