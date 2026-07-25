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Советы

Что положить на тарелку вечером: врач дала советы для хорошего самочувствия

советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 21:43 Фото: magnific.com
Эндокринолог Виктория Садовская рассказала, какие продукты лучше выбирать для ужина, чтобы сохранить хорошее самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Рекомендациями специалист поделилась в беседе с "Лентой.ру".

По словам врача, основу вечернего приема пищи должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, рыба или птица. Также в рацион можно добавлять растительные масла.

При этом специалист посоветовала ограничить употребление красного мяса, фастфуда, чипсов, сосисок, сладостей и продуктов из рафинированной муки.

Садовская также рекомендовала ориентироваться на принцип "гарвардской тарелки". Согласно этому правилу, половину порции должны занимать овощи, фрукты, ягоды и зелень, четверть – белковые продукты, а еще четверть – сложные углеводы.

Эндокринолог подчеркнула, что ужин должен насыщать, но не вызывать чувства тяжести. Вечерний прием пищи желательно делать менее объемным, чем завтрак или обед. По словам врача, переедание перед сном может повысить риск набора веса и метаболических нарушений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее учеными был раскрыт возможный секрет долголетия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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