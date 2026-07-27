Что посмотреть: 10 забытых фантастических фильмов, которые смотрятся лучше многих новинок

В 1980-е годы выходили странные и необычные фантастические фильмы, которые часто не получали нормального проката, терялись среди более громких премьер или оказывались слишком экспериментальными для массовой аудитории, сообщает Zakon.kz.

По данным издания iXBT, не все эти фильмы идеальны. У некоторых заметен небольшой бюджет, у других есть странные сценарные решения или наивные спецэффекты. Но именно в этих картинах чувствуется больше индивидуальности, чем в стандартных современных блокбастерах.

"Андроид" – 1982

На космической станции ученый Дэниел создает искусственного человека по имени Макс. Робот способен мыслить, чувствовать и учиться, но его создатель относится к нему как к эксперименту, а не как к самостоятельной личности. Ситуация меняется, когда на станцию прибывает группа преступников.

"Брат с другой планеты" – 1984

На Землю прибывает инопланетянин, внешне похожий на обычного темнокожего мужчину. Он не умеет говорить и вынужден самостоятельно разбираться в странном мире, куда попал. Герой постепенно начинает помогать местным жителям благодаря своим необычным способностям. Он может лечить людей и ремонтировать сложные устройства, но остается беззащитным перед окружающей системой.

"Радиоактивные сны" – 1984

После ядерной войны два подростка выходят из бункера и обнаруживают, что мир превратился в пустыню, населенную бандами, мутантами и странными выжившими. У героев есть необычная цель: найти загадочный дневник Филипа К. Дика, который может помочь восстановить цивилизацию.

"Ночь кометы" – 1984

После прохождения кометы почти все человечество превращается в пыль или мутантов. Выжить удается лишь тем, кто в момент катастрофы находился в металлическом помещении или был защищен от космического излучения. Две молодые женщины обнаруживают, что город практически опустел. Вместо того чтобы погружаться в отчаяние, они надевают модную одежду, берут оружие и отправляются искать других выживших.

"Тихая Земля" – 1985

После загадочного катаклизма ученый Зак Хобсон просыпается и обнаруживает, что на всей планете не осталось людей. Телефонные линии молчат, улицы пусты, телевидение не работает, а привычный мир словно исчез за одну ночь. Сначала герой воспринимает случившееся как абсолютную свободу. Он может жить где угодно, брать любые вещи и делать все что захочет. Но вскоре одиночество становится невыносимым.

"Виндикатор" – 1986

Ученый погибает во время эксперимента, связанного с созданием живого оружия. Однако спустя некоторое время его тело возвращают к жизни, превращая в кибернетическое существо с огромной физической силой. Теперь герой пытается понять, что с ним произошло, и отомстить людям, которые использовали его в своих экспериментах.

"Миля чудес" – 1988

Гарри случайно отвечает на телефонный звонок и узнает, что через несколько часов начнется ядерная война. Сначала он принимает сообщение за чью-то жестокую шутку, но вскоре становится понятно: ракеты уже запущены, а Лос-Анджелес обречен. Главный герой пытается найти свою возлюбленную Джулию и выбраться из города.

"Инопланетянка из Лос-Анджелеса" – 1988

Девушка по имени Ванда прибывает на Землю из подземного мира, где люди живут в изоляции от поверхности. Оказавшись в Лос-Анджелесе, она сталкивается с совершенно незнакомой культурой и пытается найти своего отца. Ванда не понимает земных привычек, а люди вокруг нее не могут объяснить, почему их цивилизация устроена именно так.

"Навигатор: Средневековая одиссея" – 1988

В 1348 году английская деревня страдает от эпидемии чумы. Чтобы спасти своих близких, группа жителей отправляется в подземелье и начинает прокладывать туннель к месту, где, согласно видению одного из героев, болезнь не сможет их настигнуть. Однако во время путешествия они неожиданно оказываются в современном мире. Для средневековых людей привычная цивилизация становится настоящей фантастикой.

"Поток" – 1989

После экологической катастрофы Земля превратилась в пустынный мир, где почти исчезли привычные природные условия. По планете постоянно движутся мощные воздушные потоки, а люди выживают среди разрушенных городов и бескрайних пустошей. Главный герой пытается не попасть в руки банды жестокого наемника. Вместе с ним оказывается девушка по имени Белла, которая хранит важную информацию о прошлом и будущем человечества.

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