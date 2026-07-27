Что посмотреть: 10 забытых фантастических фильмов, которые смотрятся лучше многих новинок
По данным издания iXBT, не все эти фильмы идеальны. У некоторых заметен небольшой бюджет, у других есть странные сценарные решения или наивные спецэффекты. Но именно в этих картинах чувствуется больше индивидуальности, чем в стандартных современных блокбастерах.
"Андроид" – 1982
На космической станции ученый Дэниел создает искусственного человека по имени Макс. Робот способен мыслить, чувствовать и учиться, но его создатель относится к нему как к эксперименту, а не как к самостоятельной личности. Ситуация меняется, когда на станцию прибывает группа преступников.
"Брат с другой планеты" – 1984
На Землю прибывает инопланетянин, внешне похожий на обычного темнокожего мужчину. Он не умеет говорить и вынужден самостоятельно разбираться в странном мире, куда попал. Герой постепенно начинает помогать местным жителям благодаря своим необычным способностям. Он может лечить людей и ремонтировать сложные устройства, но остается беззащитным перед окружающей системой.
"Радиоактивные сны" – 1984
После ядерной войны два подростка выходят из бункера и обнаруживают, что мир превратился в пустыню, населенную бандами, мутантами и странными выжившими. У героев есть необычная цель: найти загадочный дневник Филипа К. Дика, который может помочь восстановить цивилизацию.
"Ночь кометы" – 1984
После прохождения кометы почти все человечество превращается в пыль или мутантов. Выжить удается лишь тем, кто в момент катастрофы находился в металлическом помещении или был защищен от космического излучения. Две молодые женщины обнаруживают, что город практически опустел. Вместо того чтобы погружаться в отчаяние, они надевают модную одежду, берут оружие и отправляются искать других выживших.
"Тихая Земля" – 1985
После загадочного катаклизма ученый Зак Хобсон просыпается и обнаруживает, что на всей планете не осталось людей. Телефонные линии молчат, улицы пусты, телевидение не работает, а привычный мир словно исчез за одну ночь. Сначала герой воспринимает случившееся как абсолютную свободу. Он может жить где угодно, брать любые вещи и делать все что захочет. Но вскоре одиночество становится невыносимым.
"Виндикатор" – 1986
Ученый погибает во время эксперимента, связанного с созданием живого оружия. Однако спустя некоторое время его тело возвращают к жизни, превращая в кибернетическое существо с огромной физической силой. Теперь герой пытается понять, что с ним произошло, и отомстить людям, которые использовали его в своих экспериментах.
"Миля чудес" – 1988
Гарри случайно отвечает на телефонный звонок и узнает, что через несколько часов начнется ядерная война. Сначала он принимает сообщение за чью-то жестокую шутку, но вскоре становится понятно: ракеты уже запущены, а Лос-Анджелес обречен. Главный герой пытается найти свою возлюбленную Джулию и выбраться из города.
"Инопланетянка из Лос-Анджелеса" – 1988
Девушка по имени Ванда прибывает на Землю из подземного мира, где люди живут в изоляции от поверхности. Оказавшись в Лос-Анджелесе, она сталкивается с совершенно незнакомой культурой и пытается найти своего отца. Ванда не понимает земных привычек, а люди вокруг нее не могут объяснить, почему их цивилизация устроена именно так.
"Навигатор: Средневековая одиссея" – 1988
В 1348 году английская деревня страдает от эпидемии чумы. Чтобы спасти своих близких, группа жителей отправляется в подземелье и начинает прокладывать туннель к месту, где, согласно видению одного из героев, болезнь не сможет их настигнуть. Однако во время путешествия они неожиданно оказываются в современном мире. Для средневековых людей привычная цивилизация становится настоящей фантастикой.
"Поток" – 1989
После экологической катастрофы Земля превратилась в пустынный мир, где почти исчезли привычные природные условия. По планете постоянно движутся мощные воздушные потоки, а люди выживают среди разрушенных городов и бескрайних пустошей. Главный герой пытается не попасть в руки банды жестокого наемника. Вместе с ним оказывается девушка по имени Белла, которая хранит важную информацию о прошлом и будущем человечества.
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