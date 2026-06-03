Что посмотреть: 10 несправедливо забытых киношедевров 90‑х, держащих в напряжении

1990‑е стали золотым веком изобретательного кино, но к сожалению многие необычные фильмы тех лет затмили более популярные хиты, такие как "Бойцовский клуб" и "Криминальное чтиво", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, портал Collider выбрал десять забытых шедевров, которые не разочаруют.

Лидером стал боевик "Долгий поцелуй на ночь". Это история шпионки Чарли, которая после тяжелой травмы головы начинает новую жизнь домохозяйки под другим именем. Однако прошлое настигает ее: один из врагов выходит на след и пытается убить. В фильме сочетаются напряжение, экшен и юмор.

На втором месте – криминальная комедия "Среди акул" о выпускнике киношколы, столкнувшемся с жестким продюсером. Картина показывает темную сторону Голливуда, а трансформация главного героя Гая – одна из самых выразительных в кино.

На третьем месте – "Настоящая любовь" по сценарию Квентина Тарантино. Фирменный стиль режиссера чувствуется во всем. История строится вокруг парня, который влюбляется в девушку по вызову и женится на ней. После этого они решают убить ее сутенера, но все, разумеется, идет не по плану.

Вот полный список фильмов:

"Долгий поцелуй на ночь" (The Long Kiss Goodnight, 1996).

"​Среди акул" (Swimming with Sharks, 1994).

"Настоящая любовь" (True Romance, 1993).

"Экстази" (Go, 1999).

"​Шоссе в никуда" (Lost Highway, 1996).

"Секс, ложь, безумие" (Dream Lover, 1993).

"Мой личный штат Айдахо" (My Own Private Idaho, 1991).

"Калифорния" (Kalifornia, 1993).

"Поворот" (U Turn, 1997).

"Последнее соблазнение" (The Last Seduction, 1994).

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