Даже вода может навредить: прочитайте это внимательно

Многие считают, что в жару чем больше воды пьешь, тем лучше. Однако врачи предупреждают: избыток жидкости может быть опасен. К примеру, в тяжелых случаях развивается гипонатриемия – состояние, при котором уровень натрия в крови падает до критических значений, сообщает Zakon.kz.

Сколько воды считается опасным

Организм здорового взрослого человека способен выводить около 0,8-1 литр воды в час. Если выпивать больше, жидкость начинает задерживаться в тканях.

По данным специалистов, 4-5 литров воды за пару часов уже могут представлять серьезную опасность для здоровья, а 6-7 литров за три часа способны привести к тяжелым последствиям. При этом, как говорится в публикации издания "АиФ", у пожилых людей и людей с лишним весом критический объем жидкости может быть ниже.

Почему избыток воды опасен

Стоит помнить, что когда человек пьет слишком много воды, кровь "разбавляется" и уровень натрия снижается. Из-за этого вода начинает проникать в клетки, вызывая их отек. Особенно опасно, если страдает головной мозг.

Возможные симптомы:

головная боль;

тошнота;

спутанность сознания;

судороги;

потеря сознания.

Как понять, что воды слишком много

Насторожить человека должны следующие признаки:

редкое мочеиспускание и ощущение тяжести в животе;

сильная головная боль, тошнота или "туман" в голове после обильного питья;

выраженная слабость, судороги и дезориентация.

При появлении последних симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Кому стоит быть особенно осторожным

В группе риска находятся люди с заболеваниями почек, сердца, гипотиреозом, а также спортсмены и любители жестких детокс-диет.

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют:

пить воду небольшими порциями в течение дня;

не выпивать сразу большие объемы жидкости;

получать электролиты с пищей;

в сильную жару отдавать предпочтение минеральной воде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эндокринолог Виктория Садовская рассказывала, какие продукты лучше выбирать для ужина, чтобы сохранить хорошее самочувствие.