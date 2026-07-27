Даже вода может навредить: прочитайте это внимательно
Сколько воды считается опасным
Организм здорового взрослого человека способен выводить около 0,8-1 литр воды в час. Если выпивать больше, жидкость начинает задерживаться в тканях.
По данным специалистов, 4-5 литров воды за пару часов уже могут представлять серьезную опасность для здоровья, а 6-7 литров за три часа способны привести к тяжелым последствиям. При этом, как говорится в публикации издания "АиФ", у пожилых людей и людей с лишним весом критический объем жидкости может быть ниже.
Почему избыток воды опасен
Стоит помнить, что когда человек пьет слишком много воды, кровь "разбавляется" и уровень натрия снижается. Из-за этого вода начинает проникать в клетки, вызывая их отек. Особенно опасно, если страдает головной мозг.
Возможные симптомы:
- головная боль;
- тошнота;
- спутанность сознания;
- судороги;
- потеря сознания.
Как понять, что воды слишком много
Насторожить человека должны следующие признаки:
- редкое мочеиспускание и ощущение тяжести в животе;
- сильная головная боль, тошнота или "туман" в голове после обильного питья;
- выраженная слабость, судороги и дезориентация.
При появлении последних симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Кому стоит быть особенно осторожным
В группе риска находятся люди с заболеваниями почек, сердца, гипотиреозом, а также спортсмены и любители жестких детокс-диет.
Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют:
- пить воду небольшими порциями в течение дня;
- не выпивать сразу большие объемы жидкости;
- получать электролиты с пищей;
- в сильную жару отдавать предпочтение минеральной воде.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
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