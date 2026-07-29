Астрологи перечислили знаки зодиака, которые обречены на успех после полнолуния

После полнолуния в Водолее 29 июля некоторые знаки зодиака обречены на успех. В среду звезды сойдутся, чтобы подарить им необходимый новый старт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это первое полнолуние с тех пор, как Северный узел перешел в Водолей, а Южный узел – в Лев. Оно также находится в соединении с Плутоном, планетой трансформации и возрождения, поэтому грядут большие перемены.

Скорпион

Полнолуние в Водолее 29 июля затронет ваш дом и семьи. Это символизирует завершение, но нет причин для грусти. Вы освобождаете место для чего-то лучшего, что может войти в вашу жизнь. Возможно, вам придется переехать или купить новый дом. Это также хорошее время, чтобы изменить свой источник дохода. Если вы подумывали о смене карьеры, Луна в Водолее даст вам толчок к этому. Успех в ваших руках.

Весы

Пришло время проявить себя. Полнолуние в Водолее выводит вас в центр внимания и побуждает взять на себя лидерскую роль. Вы привлекаете массы, новую аудиторию, вы оказываете на них сильное влияние. После 29 июля люди посмотрят на вас как на пример для подражания. Ваш успех вполне заслужен.

Дева

Если вы чувствуете выгорание, то полнолуние в Водолее сулит хорошие новости. Внезапно вы начинаете лучше понимать своих коллег. Кажется, кто-то был с вами не совсем честен. Но теперь, когда вы знаете правду, вы можете действовать соответственно. Однако не замыкайтесь в себе, потому что в вашу жизнь приходит очень щедрый человек. Он собирается предложить вам нечто необыкновенное.

Овен

В период полнолуния в Водолее, образующего соединение с Плутоном, вы переживаете своего рода собственное перерождение. Сообщество, в котором вы чувствовали себя комфортно, больше не приносит вам той пользы, что раньше. Пришло время отстаивать свои интересы и, возможно, уйти.

Рыбы

Ваши лидерские качества в полной мере проявятся во время полнолуния в Водолее. Будь то на работе или дома, вы наконец-то раскрываете свой потенциал. Произойдет освобождение от тяжелой обиды, которую вы носили в себе годами. Наконец, после этого лунного цикла вы почувствуете себя легче, и это позволит вам добиться желаемого успеха.

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