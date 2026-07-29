Что посмотреть: лучшие фильмы про акул всех времен

Кинематограф уже полвека превращает страх перед акулами в чистый адреналин и ужас, заставляя зрителей замирать от каждого всплеска воды на экране. Первобытный страх человека – идеальный хищник, не знающий жалости, сообщает Zakon.kz.

Сайт maximonline подготовил фильмы про акул от легендарного саспенса Стивена Спилберга до масштабных современных блокбастеров и леденящих кровь историй, основанных на реальных событиях.

"Челюсти" (Jaws, 1975)

Гигантская большая белая акула начинает терроризировать курортный остров, совершая нападения на отдыхающих прямо у побережья. Местный шериф полиции объединяется с опытным охотником на акул и молодым океанографом, чтобы отправиться в открытое море и уничтожить кровожадного монстра. Шедевр Спилберга.

"Глубокое синее море" (Deep Blue Sea, 1999)

В изолированной подводной лаборатории "Акватика" ученые проводят генетические эксперименты над акулами мако, пытаясь найти лекарство от болезни Альцгеймера. В результате опытов хищники обретают сверхинтеллект и начинают уничтожать персонал.

"Открытое море" (Open Water, 2003)

Молодая семейная пара отправляется на групповой дайвинг-тур к живописному коралловому рифу. Из-за невнимательности команды катер уплывает без них, оставив супругов посреди бескрайнего океана в окружении стаи голодных акул.

"Отмель" (The Shallows, 2016)

Молодая серфингистка Нэнси приезжает на уединенный дикий пляж в Мексике, чтобы почтить память погибшей матери. Во время очередного заплыва на девушку происходит нападение гигантской белой акулы, которая ранит ее и загоняет на отмель всего в двухстах метрах от берега.

"Синяя бездна" (47 Meters Down, 2017)

Две сестры, отдыхающие в Мексике, решаются на экстремальный аттракцион и спускаются под воду в старой защитной клетке для наблюдения за акулами. Во время погружения трос обрывается, и клетка с девушками падает на самое дно океана, оставляя их без связи и с запасом кислорода всего на час.

"Мег: Монстр глубины" (The Meg, 2018)

Команда исследователей международной подводной станции случайно пробивает слой вечной мерзлоты на дне Марианской впадины и открывает изолированную экосистему. Вместе с учеными на волю выбирается доисторический монстр – гигантская двадцатиметровая акула, которая начинает охоту на людей.

"Открытое море: Новые жертвы" (The Reef, 2010)

Группа друзей отправляется в безмятежное морское путешествие к Большому Барьерному рифу у берегов Австралии. Их парусник налетает на подводную скалу и переворачивается, после чего выжившие принимают роковое решение плыть к далекому острову вплавь через открытые воды, где их начинает выслеживать огромная белая акула.

"Кон-Тики" (Kon-Tiki, 2012)

Молодой норвежский исследователь Тур Хейердал пытается доказать свою революционную теорию о заселении Полинезии выходцами из Южной Америки. Вместе с командой из пяти смельчаков он отправляется в смертельно опасное путешествие через Тихий океан на хрупком деревянном плоту, построенном по технологиям древних инков.

"Водная жизнь" (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)

Океанограф Стив Зиссу тяжело переживает гибель своего многолетнего напарника, которого во время прошлой экспедиции заживо съела загадочная акула-ягуар. Клянясь отомстить, Зиссу собирает команду, чтобы отправиться в безумное плавание на поиски чудовища.

"Серфер души" (Soul Surfer, 2011)

Юная и невероятно талантливая серфингистка Бетани Хэмилтон с самого детства живет покорением волн и уверенно идет к профессиональной спортивной карьере. Во время очередной тренировки на Гавайях на нее нападает огромная тигровая акула, в результате чего тринадцатилетняя девушка лишается левой руки и едва остается в живых. Фильм на реальных событиях.

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