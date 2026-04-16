Мир

Акула обезглавила подростка во время подводной охоты

Акула откусила 16-летнему подростку голову, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 01:14 Фото: pixabay
Редкий случай нападения акулы зафиксирован на побережье Ямайки. Жертвой хищника стал 16-летний ученик средней школы, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Jamaica Observer, инцидент произошел в городе Фалмут. 16-летний Джамари Рида отправился на подводную охоту и не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу.

На поиски отправились дайверы. Сначала из воды они извлекли отрубленную руку, затем – туловище без головы. Выяснилось, что на него напала акула. Предположительно, голова осталась в пасти хищника.

Находившиеся на месте в момент инцидента рыбаки стреляли в акулу, но не попали. Как рассказал отец Рида, он считал хобби сына опасным и часто ссорился с ним из-за этого.

По словам президента местного общества рыбаков, это первый подобный случай за последнее время. Он полагает, что акулы могут приплывать в порт вместе с кораблями. Когда судно движется по направлению к порту, хищник начинает следовать за ним, и, попадая на территорию, не уплывает назад.

Ранее сообщалось, что акула убила туристку недалеко от берега в Карибском море.

Канат Болысбек
