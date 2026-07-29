Четыре знака зодиака окажутся в центре мощных перемен уже 29 июля

Полнолуние 29 июля 2026 года станет мощным периодом трансформации для четырех знаков зодиака. Оно может принести неожиданные возможности, важные осознания и события, которые заставят изменить привычный взгляд на жизнь, передает Zakon.kz.

Как сообщает журнал Parade, это полнолуние, известное как "Оленья луна", пройдет 29 июля и станет одним из самых энергетически насыщенных лунных событий лета.

Астрологи считают, что сильнее всего его влияние почувствуют представители фиксированных знаков – Водолей, Телец, Лев и Скорпион.

Водолей

Полнолуние в вашем знаке станет моментом, когда вы сможете ярче проявить свою настоящую сущность. То, над чем вы долго работали и что постепенно формировалось внутри вас, начнет выходить на первый план. Вы можете почувствовать повышенную эмоциональность, но именно она поможет лучше понять свои желания и перестать скрывать истинные стремления.

Этот период способен изменить ваше отношение к себе и окружающим. Некоторые связи могут пройти проверку, ведь ваша потребность быть собой станет сильнее желания соответствовать чужим ожиданиям. Однако вместе с этим вы привлечете людей, которым близка ваша искренность и уникальность.

Полнолуние открывает перед вами новый этап, где больше не придется играть чужую роль. Вы начинаете принимать себя полностью и двигаться к жизни, которая действительно отражает ваши ценности.

Телец

Июльское полнолуние заставит вас задуматься о профессиональном пути и понять, какие изменения необходимы для дальнейшего роста. Вы уже достигли определенного уровня, но теперь становится очевидно: чтобы двигаться дальше, придется обновить стратегию и выйти за привычные рамки.

Энергия этого периода поможет вам решиться на важные шаги и проявить себя в своей сфере. Вы будете лучше понимать, какие действия способны привести к успеху, а какие только задерживают развитие.

Поддержка близких людей станет важным источником уверенности. Благодаря прочному фундаменту, который вы создавали долгое время, вам будет легче принимать решения и строить планы на будущее. Полнолуние поможет увидеть новые перспективы и поверить в собственные возможности.

Лев

Полнолуние 29 июля может стать для вас моментом выхода на новый уровень. Будто внутренний голос будет подсказывать: пришло время перестать ждать и позволить себе быть заметнее. Возможности, которые появятся в этот период, могут открыть двери, о которых вы раньше только мечтали.

В вашей жизни могут появиться люди, чье влияние окажется особенно важным. Некоторые знакомства будут ощущаться неслучайными и способны помочь вам приблизиться к главным целям.

Это время максимальной ясности, когда скрытые желания и истинные намерения становятся очевидными. Важно внимательно прислушиваться к знакам и не бояться принимать новые возможности. Полнолуние поможет вам понять, куда стоит направить свою энергию дальше.

Скорпион

Для вас это полнолуние может стать периодом больших амбиций и профессиональных перемен. После усиления карьерной сферы вы почувствуете больше уверенности в своих силах и желание добиться значительных результатов.

В этот момент ваши цели могут стать масштабнее, а стремление к успеху – сильнее. Однако важно сохранять баланс и не брать на себя больше, чем вы действительно сможете выполнить. Из-за мощной энергетики периода может появиться желание ускорить события или дать обещания, которые будет сложно реализовать.

Ваша сильная сторона – интуиция и умение просчитывать ситуацию наперед. Доверяйте этим качествам и не спешите соглашаться на каждое предложение. Иногда лучший шаг к успеху – не быстрый ответ, а правильный момент для принятия решения.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее известный астролог обратилась к Скорпионам.