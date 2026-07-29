Не чистите киви: почему кожура полезнее самой мякоти

Российский нутрициолог Екатерина Титова уверенно заявила, что кожуру киви есть можно и нужно. В доказательство она привела ряд интересных фактов, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог отмечает, что, очищая киви от "волосатой шкурки", люди выбрасывают самую ценную часть.

В разговоре с изданием РБК Life она подчеркивает, что в кожуре находится до 30% всей клетчатки плода:

"Выбрасывая шкурку, вы лишаете свой кишечник самой грубой, "скрабирующей" фракции".

По ее словам, в кожуре киви концентрация флавоноидов и антиоксидантов в три раза выше, чем в мякоти.

"Это защита от рака толстой кишки", – уточнила Титова.

Дополнительно врач рассказывает и о том, что ворсинки кожуры представляют собой белок актинидин в чистом виде. Для здорового человека он полезен, а для аллергика – нет.

Кому нельзя

Конечно же, есть и ограничения. К примеру, киви с кожурой нельзя есть пациентам с острым язвенным колитом или болезнью Крона в стадии обострения (при воспаленной слизистой нужно придерживаться щадящего типа приготовления пищи, без грубой клетчатки). Также от такого угощения необходимо отказаться людям с острым гастритом с эрозиями (до заживления) и тем, у кого очень чувствительная эмаль зубов (кислота кожуры может дать реакцию).

В заключительной части беседы Титова предложила лайфхак для тех, кто "брезгует" ворсинками. Можно тщательно промыть киви щеткой и ошпарить его кипятком на 10 секунд. В таком случае ворсинки должны стать мягкими и незаметными, а кожура будет приятной на вкус.

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