Что посмотреть: 10 не сразу признанных детективных фильмов, ставших легендами

Коммерческий провал в момент премьеры иногда становится лишь первым шагом к бессмертию произведения. Пока кассовые сборы разочаровывали киностудии, зрители годами смотрели эти ленты, разглядев в них подлинную глубину, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из 10 детективных историй, чья репутация со временем выросла из финансового фиаско до статуса классики жанра.

Кирпич (2005)

Ученик старшей школы Брендан Фрай получает отчаянный звонок от своей бывшей девушки Эмили, которая просит о помощи и упоминает загадочного "Кирпича". Вскоре он находит ее безжизненное тело в сточной канаве на окраине города. Чтобы найти виновных, Брендану приходится погрузиться в опасную изнанку школьной жизни.

Поцелуй навылет (2005)

Мелкий воришка Гарри Локхарт, спасаясь от преследования полиции, случайно попадает на пробы и получает приглашение в Лос-Анджелес. Для подготовки к новой роли он должен пройти стажировку у опытного частного сыщика Перри ван Шрайка. Обучение методам детективной работы принимает опасный оборот, когда они становятся невольными свидетелями реального преступления.

Нулевой эффект (1998)

Эксцентричный и затворнический частный детектив Дэрил Зеро, известный способностью раскрывать сложнейшие дела, не вступая в личный контакт с клиентами, берется за новое задание. Однако, столкнувшись с загадочной женщиной, детектив рискует нарушить собственные правила.

Темный город (1998)

Джон Мердок просыпается в ванне отеля, не помня своего прошлого и обнаружив рядом тело неизвестной ему женщины. Город, в котором он находится, погружен в вечную ночь, а его жители не замечают странных трансформаций реальности, происходящих ровно в полночь.

Дьявол в голубом платье (1995)

В Лос-Анджелесе 1948 года ветеран Изи Роулинс, потеряв работу, принимает предложение от подозрительного мужчины. Его задача – найти Дафну Моне, загадочную женщину в синем платье, которая скрывается в афроамериканских кварталах города. Простое на первый взгляд поручение вовлекает Роулинса в опасный водоворот событий.

Сердце Ангела (1987)

В Нью-Йорке 1955 года частный детектив Гарри Эйнджел получает заказ от загадочного аристократа Луи Сайфра. Задача кажется простой: найти исчезнувшего после войны певца Джонни Фэйворита, который задолжал нанимателю определенную услугу. Поиски приводят Эйнджела в Новый Орлеан, где он сталкивается с чередой жестоких лишений жизни и мистическими ритуалами.

Охотник на людей (1986)

Бывший агент ФБР возвращается к оперативной работе, чтобы остановить серийного убийцу, известного как Зубная фея. Обладая уникальной способностью проникать в сознание преступников, агент вынужден обратиться за консультацией к Ганнибалу Лектору – опасному психопату, которого он сам когда-то отправил за решетку.

Улика (1985)

Шесть незнакомцев получают таинственные приглашения на ужин в загородном особняке. По прибытии они узнают, что стали жертвами шантажа со стороны загадочного мистера Бодди, знающего их самые постыдные секреты. Когда в доме внезапно гаснет свет и происходит первая смерть, присутствующие осознают, что преступник находится среди них.

Прокол (1981)

Звукорежиссер Джек Терри, занимающийся записью аудиоэффектов, случайно становится свидетелем автомобильной аварии на мосту. Прослушивая сделанную запись, он отчетливо слышит звук выстрела, предшествовавший взрыву шины и падению машины в воду. Погибшим оказывается кандидат в президенты, и официальная версия следствия настаивает на несчастном случае.

Долгое прощание (1973)

Частный детектив Филип Марлоу соглашается подвезти своего близкого друга Терри Леннокса до мексиканской границы в глубокой ночи. По возвращении домой он сталкивается с полицией и обвинениями в пособничестве преступнику, так как жена Леннокса найдена мертвой. Поиски истины приводят его в мир лжи, где старая дружба ставится под сомнение.

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