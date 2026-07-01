Жизнь разделится на "до" и "после": у трех знаков зодиака все станет заметно лучше

Китайский гороскоп на июль 2026 года сулит, что жизнь трех знаков зодиака станет заметно лучше, передает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, после первой недели июля внимание сместится внутрь себя. Это период самоанализа, творчества и внутренних трансформаций.

Бык

Июль для Быка начнется с важного поворотного момента 2 июля, в день, который считается напряженным для Огненного Быка. В этот период вы будете избегать сложной ситуации и придете к важному выводу: умение говорить "нет" станет ключевым навыком.

Вы будете отказываться от всего, что не будет иметь смысла или не будет приносить пользы, и перестанете поддаваться давлению окружающих. Это укрепит внутреннюю опору и поможет сохранить энергию для действительно важного.

В середине месяца придет осознание, что пора избавляться от лишнего. Вы будете разбирать вещи, прощаться со старыми предметами и освобождать пространство. То, что утратит значение, вы отдадите или пожертвуете, и вместе с этим придет ощущение легкости и свободы.

26 июля станет финальной точкой переосмысления. В день Металлического Разрушения вы пересмотрите планы, расписание и общую стратегию, чтобы двигаться дальше более уверенно.

Лошадь

Для Лошади июль станет месяцем решительных перемен. Уже 7 июля придет осознание, что одна из возможностей больше не будет актуальна. Вместо ожидания вы примете реальность и начнете строить новые планы.

Это решение принесет облегчение и запустит позитивные изменения. Вы перестанете зависеть от неопределенности и начнете действовать более осознанно.

Ближе к 19 и 31 июля проявится энергия завершения и переосмысления, связанная с вашим знаком. Вы найдете новый, более гибкий путь к целям, не привязанный к прежним схемам и ограничениям. Свобода действий станет главным ресурсом месяца и поможет двигаться вперед легче и естественнее.

Обезьяна

У Обезьяны в июле произойдут два ключевых момента, которые изменят направление событий. Первый – 9 июля, когда вы отпустите то, что считали необходимым. Хотя это может вызвать легкое разочарование, придет понимание: перемены часто будут открывать путь к лучшему.

Вы с интересом будете браться за новое, даже если пока не будете обладать достаточным опытом. Это сделает жизнь более насыщенной и динамичной, а время начнет проходить быстрее и ярче.

Второй важный этап наступит 21 июля. В этот период произойдет внутренняя перенастройка: вы осознаете, где будет переизбыток усилий, а где – недостаток внимания.

Ответы будут приходить легко, а общее состояние станет более гармоничным. Вы будете чувствовать себя вовлеченным, активным и довольным своим ритмом жизни, даже если со стороны он будет казаться слишком насыщенным.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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