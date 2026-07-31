Начинается новый этап: кому конец июля принесет неожиданные перемены

Представителей двух месяцев рождения ждет глубокая жизненная перезагрузка в конце июля 2026 года. Специалисты по астрологии и нумерологии назвали тех, кому настало время отказаться от прошлого и начать все с чистого листа, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, конец июля 2026 года поможет некоторым людям понять, что пора оставить в прошлом, а чему стоит дать новое развитие. Два месяца рождения окажутся в центре таких перемен: их представители смогут закрыть двери, которые больше не ведут к счастью, гармонии и ощущению цели.

Август

Люди, родившиеся в августе, в последнее время могли столкнуться с эмоциональными перепадами и неожиданными испытаниями. Несмотря на природную силу характера, независимость и умение добиваться своего, им пришлось разбираться с чувствами, которые было сложно игнорировать.

Среди августовских именинников есть как уверенные Львы, так и рассудительные Девы, но всех их объединяет способность собираться в сложные моменты. Перед наступлением нового личного года представителям этого месяца важно будет разобраться в собственных переживаниях и понять, что именно больше не приносит им радости.

Если внутренний голос будет подсказывать, что определенная ситуация исчерпала себя, стоит прислушаться к этим ощущениям. Не всегда нужны доказательства, чтобы понять, что что-то изменилось. Иногда именно интуиция помогает вовремя отпустить ненужное и освободить место для новых возможностей.

Октябрь

Люди, родившиеся в октябре, могут почувствовать сильное желание поскорее оставить сложный период позади. Июль 2026 года мог стать для них временем серьезных размышлений, эмоциональных испытаний и ситуаций, которые заставили глубже посмотреть на собственную жизнь.

Будь то дипломатичные Весы или проницательные Скорпионы, представители этого месяца обычно умеют сохранять равновесие даже тогда, когда обстоятельства оказываются непростыми. Однако этот период мог проверить их терпение и заставить столкнуться с переменами, которые невозможно контролировать.

Главный урок для октябрьских именинников будет заключаться в принятии ситуации и отказе от попыток удержать то, что уже должно уйти. До наступления августа им стоит напомнить себе о собственной ценности и выбирать только те пути, которые соответствуют их настоящим желаниям. Даже если сначала уверенность придется создавать шаг за шагом, именно она поможет прийти к более счастливому и успешному этапу жизни.

Нумерология и гороскопы являются предсказаниями, а также не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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