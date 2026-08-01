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Советы

Что есть при высокой температуре – советы терапевта

температура , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 09:27 Фото: magnific
Правильно подобранный рацион во время болезни может помочь организму быстрее справиться с инфекцией, сообщает Zakon.kz

Терапевт Полин Хосе в беседе с изданием Everyday Health рассказала, какие продукты стоит включить в меню при высокой температуре и почему они могут облегчить состояние.

В первую очередь врач рекомендует обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту и греческий йогурт. Они содержат пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника и способствуют восстановлению организма.

Не менее полезными во время болезни будут апельсины и другие фрукты, богатые витамином C, а также овощи. При этом специалист советует отдавать предпочтение термически обработанным продуктам.

"Только не наедайтесь сырыми овощами. Сырые овощи богаты клетчаткой, которая может вызвать газы и вздутие живота, поэтому выбирайте вареные, они легче усваиваются", – уточнила она.

Еще одним полезным продуктом врач назвала имбирь. По ее словам, содержащийся в нем гингерол обладает противовоспалительными свойствами, а также помогает уменьшить тошноту и рвоту.

При ознобе и заложенности носа терапевт советует есть куриный суп или пить любые теплые напитки. Они помогают согреться, облегчают дыхание и поддерживают водный баланс. Кроме того, куриный суп является хорошим источником белка, который особенно необходим организму в период болезни.

Ранее мы сообщали, что не стоит делать в аномальную жару.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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