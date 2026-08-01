Обычный укус комара может стать опасным: в ВОЗ назвали симптомы

Комариный сезон в полном разгаре, а обычных сеток на окнах может оказаться недостаточно: эксперты предупреждают о рисках, которые многие создают у себя дома сами, передает Zakon.kz.

Как защититься от насекомых и при каких опасных симптомах после укуса нужно срочно бежать в больницу, изданию РИА Новости разъяснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Несколько разумных мер предосторожности помогут защититься от комаров: выливайте воду из емкостей со стоячей водой в доме и рядом с ним, где плодятся комары, используйте средства от насекомых, носите одежду с длинными рукавами и защищающую ноги и установите сетки на окна", – заявили 1 августа 2026 года агентству.

В организации уточнили, что при повышении температуры, появлении болей в суставах или спутанности сознания после укуса надо немедленно обратиться к врачу.

Ранее китайцы представили необычное оружие против комаров.