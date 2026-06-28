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Технологии

ИИ, лидар и лазер: китайцы представили необычное оружие против комаров

ИИ, лидар и лазер: китайцы представили необычное оружие против комаров, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 19:17 Фото: magnific.com
Китайская компания Photon Matrix Lab привлекла 2,7 млн долларов на платформе Indiegogo для разработки портативного лазерного устройства, способного обнаруживать и уничтожать комаров в полете с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

По информации Southern China Morning Post, система использует модуль компьютерного зрения, лидар и промышленный лазер, адаптированный для бытового применения. Разработчики утверждают, что устройство автоматически распознает насекомых и поражает их лазерным лучом.

Краудфандинговая кампания значительно превысила первоначальную цель в 20 тыс. долларов. Проект поддержали более 4 тыс. покупателей из более чем 50 стран. По данным платформы Indiegogo, каждый из них заплатил около 630 долларов за право получить устройство после запуска массового производства.

В компании объясняют успех проекта развитой производственной экосистемой Китая, которая позволяет быстро адаптировать промышленные технологии для потребительского рынка.

Несмотря на высокий интерес, начало серийного производства откладывается. Стартап сообщил, что сроки поставок были перенесены из-за необходимости дополнительной настройки оборудования и выполнения требований безопасности для зарубежных рынков.

Ранее биолог опроверг распространенный миф о том, что комары способны откладывать личинки в организм человека во время укуса.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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