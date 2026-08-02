Алкоголь может незаметно привести к пяти видам рака, предупредил онколог

Алкоголь не просто отравляет организм, а буквально перестраивает ДНК и заставляет органы переваривать сами себя. Онколог Ярослав Колосовский назвал пять видов рака, возникновение которых научно доказано регулярным употреблением спиртного, передает Zakon.kz.

В разговоре с изданием "Лента.ру" врач отметил, что алкоголь увеличивает риск колоректального рака. По словам Колосовского, это происходит из-за того, что спиртное провоцирует воспаление и меняет микрофлору кишечника.

"Мировые исследования также подтверждают гипотезу о связи алкоголя с раком поджелудочной железы. Один из возможных механизмов – преждевременная активация пищеварительных ферментов внутри органа. В результате поджелудочная железа начинает как бы переваривать саму себя. Также алкоголь влияет на метаболизм жиров и углеводов, что приводит к нарушениям работы железы, развитию панкреатита", – объяснил Колосовский.

Кроме того, по словам онколога, научно доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком пищевода.

Он рассказал, что при избыточном потреблении спиртного железы в стенках пищевода сначала начинают выделять большое количество слизи, а затем подвергаются атрофии, что способствует перерождению здоровой ткани.

Похожим образом алкоголь провоцирует возникновение рака ротовой полости и рака глотки, добавил доктор.

Колосовский также отметил, что продукт распада алкоголя – ацетальдегид – повреждает ДНК и тем самым вызывает хромосомные перестройки. Именно они и являются одной из основных причин онкологических болезней, объяснил доктор.

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