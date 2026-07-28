Полезно перед отпуском: как быстро проверить запрет на выезд из Казахстана
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцам, собирающимся за границу, настоятельно советуют проверять наличие запрета на выезд заранее, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают специалисты пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile это можно сделать онлайн всего за несколько минут.
"Проверить наличие запрета можно по реестру должников, которым ограничен выезд за границу, а также по реестру должников по исполнительным производствам", – говорится в публикации.
В eGov Mobile услуга доступна на главной странице:
- выберите "Проверка запрета на выезд за рубеж";
- заполните необходимые поля;
- нажмите "Проверить".
Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.
Ранее жителям Казахстана рассказывали, что проверить административные штрафы и оплатить их можно онлайн без посещения государственных органов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript