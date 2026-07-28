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Полезно перед отпуском: как быстро проверить запрет на выезд из Казахстана

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Казахстанцам, собирающимся за границу, настоятельно советуют проверять наличие запрета на выезд заранее, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile это можно сделать онлайн всего за несколько минут.

"Проверить наличие запрета можно по реестру должников, которым ограничен выезд за границу, а также по реестру должников по исполнительным производствам", – говорится в публикации.

В eGov Mobile услуга доступна на главной странице:

  • выберите "Проверка запрета на выезд за рубеж";
  • заполните необходимые поля;
  • нажмите "Проверить".

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели ниже.

Ранее жителям Казахстана рассказывали, что проверить административные штрафы и оплатить их можно онлайн без посещения государственных органов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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