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Советы

Какие ошибки при инсульте могут стоить человеку жизни

совет врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:03 Фото: magnific.com
Специалист Пироговского университета Максим Яровой предупредил, что некоторые распространенные представления об инсульте могут быть не просто ошибочными, но и опасными для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ru" он рассказал, что один из самых распространенных мифов заключается в том, что инсульт случается только у людей пожилого возраста. Действительно, с возрастом риск заболевания увеличивается из-за сопутствующих сердечно-сосудистых патологий, однако инсульт нередко диагностируют и у более молодых пациентов.

"Сегодня более 15% случаев геморрагического инсульта приходится на людей младше 50 лет", – отметил Яровой.

Еще одно опасное заблуждение связано с повышенным артериальным давлением во время инсульта. Многие считают, что его необходимо как можно быстрее снизить. Однако, как пояснил специалист, при ишемическом инсульте повышение давления может быть защитной реакцией организма, позволяющей поддерживать кровоснабжение головного мозга.

Самостоятельный прием препаратов для снижения давления в такой ситуации способен усугубить повреждение тканей мозга и привести к более тяжелым последствиям. При подозрении на инсульт врач рекомендует немедленно вызывать скорую помощь и не заниматься самолечением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее онколог предупредил, что алкоголь может незаметно привести к пяти видам рака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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