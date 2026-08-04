Что посмотреть: 10 фантастических фильмов о временных петлях и попытках изменить прошлое

Время – одна из самых непостижимых и важных концепций, которые люди когда-либо пытались понять. Представляем 10 фантастических фильмов, отражающих всю глубину и многогранность темы времени в кино, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило список, в котором собраны фильмы про путешествия в прошлое, чтобы его исправить. Все они показывают, что даже самый незначительный выбор способен разрушить существующую реальность.

Эффект бабочки (2003)

С детства Эван страдает от странных провалов в памяти. Став студентом, он совершает удивительное открытие: перелистывая свои детские дневники, он может возвращаться в прошлое и изменять его. Но у этого дара есть темная сторона. Чем больше Эван пытается спасти свою возлюбленную и друзей, тем страшнее становится реальность.

Грань будущего (2014)

В недалеком будущем Земля оказывается под ударом инопланетной расы, перед которой бессильны все военные силы планеты. Майор Уильям Кейдж гибнет в бою, но внезапно обнаруживает, что застрял во временной петле. Каждый раз, когда он умирает, день начинается заново.

Исходный код (2011)

Капитан Колтер Стивенс приходит в сознание в теле совершенно незнакомого человека, сидящего в пригородном поезде, следующем в Чикаго. Его последнее воспоминание – это боевое задание в Афганистане. Сейчас перед ним сидит девушка, которая обращается к нему как к Шону. Через восемь минут поезд взрывается, и Колтер погибает. Затем он оказывается в герметичной капсуле, где женщина объясняет ему, что он участвует в проекте "Исходный код". Его миссия – переживать последние мгновения жизни Шона Фентресса, чтобы найти того, кто взорвал поезд.

Дежавю (2006)

В Новом Орлеане взрывается паром, унося жизни более 500 человек. Специальный агент Даг Карлин начинает расследование и вскоре находит тело таинственной женщины Клэр Кучивер, чья смерть, как выясняется, связана с терактом. След ведет его в секретную лабораторию, где ученые работают над проектом, способным "сворачивать" пространство и заглядывать в прошлое.

Радиоволна (2000)

Нью-Йорк, 1999. Детектив Салливан находит рацию, способную связать его с прошлым. Он получает шанс спасти отца, но каждое изменение реальности имеет цену. Чем больше он пытается исправить, тем страшнее последствия.

Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)

Найлз смирился с тем, что застрял во временной петле. Но когда к нему присоединяется Сара, его мир переворачивается. Они проживают один и тот же день снова и снова, но их чувства становятся реальными. Теперь они должны решить: остаться в вечности или рискнуть всем ради шанса на будущее.

Все везде и сразу (2021)

Эвелин Вонг владеет убыточной прачечной. В день налоговой проверки ей приходится бороться с инспектором, мужем, который хочет развода, и отцом, не принимающим ее дочь. В разгар хаоса появляется версия мужа из другой вселенной и сообщает, что мультивселенная в опасности. Эвелин должна освоить прыжки между вселенными, чтобы остановить существо, создавшее черную дыру.

Во время грозы (2018)

Счастливая семья Веры переезжает в новый дом, где в подвале она случайно обнаруживает старый телевизор и кассеты с записями мальчика по имени Нико, который жил здесь 25 лет назад. В ночь грозы она устанавливает с ним связь через экран и спасает его от верной гибели. Однако утром она просыпается в мире, где ее муж не узнает ее, а дочери никогда не существовало.

Петля времени (2012)

2044 год. Мир погружен в хаос. Наемные убийцы получают из будущего жертв – связанных и с мешком на голове. Вместе с ними они находят серебряные слитки: плату за устранение неугодных для мафии 2074 года, где избавиться от улик почти невозможно. Главный герой Джо знает, что рано или поздно ему придется "замкнуть петлю", убив самого себя из будущего.

Связь (2013)

Фантастический триллер о группе друзей, собравшихся на уютную вечеринку. Они ожидают спокойный вечер с разговорами, но после пролета кометы реальность начинает рушиться. В доме и вокруг него происходят странные сбои, возникают пугающие "двойники", а правила времени и пространства перестают работать. Герои оказываются в игре, где переплетаются прошлое, настоящее и будущее.

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