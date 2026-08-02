Что посмотреть: 6 фантастических фильмов, где спасательная миссия становится борьбой за выживание

Космические экспедиции в научной фантастике обычно начинаются как тщательно продуманные операции, но чем дальше герои удаляются от Земли, тем чаще оказывается, что главной задачей становится уже не выполнение миссии, а собственное выживание, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из шести фильмов, где спасательные операции быстро выходят из-под контроля, а неизвестность космоса оказывается опаснее любых первоначальных расчетов.

Сквозь горизонт (1997)

Когда возле Нептуна неожиданно обнаруживается давно исчезнувший экспериментальный звездолет, к нему отправляют спасательную команду. Предполагалось, что экспедиция должна выяснить судьбу экипажа и вернуть корабль, но после стыковки становится ясно: люди столкнулись с явлением, которое невозможно объяснить.

Красная планета (2000)



В будущем человечество пытается сделать Марс пригодным для жизни, поскольку Земля постепенно теряет способность поддерживать цивилизацию. На Красную планету отправляют команду специалистов, чтобы проверить результаты многолетнего проекта по терраформированию. Но уже во время посадки экспедиция сталкивается с аварией и оказывается отрезанной от пути домой. Марс, который должен был стать спасением, превращается в смертельную ловушку.

Миссия на Марс (2000)

После загадочной катастрофы, уничтожившей первую экспедицию на Марс, к планете отправляется спасательная команда. Ее задача кажется вполне понятной: найти выживших и выяснить причины произошедшего. Однако прибыв на место, астронавты сталкиваются с тайной, которая меняет представление не только о Марсе, но и о происхождении человечества.

Пекло (2007)

Солнце постепенно угасает, и Земля оказывается на грани вымирания. Последней надеждой человечества становится корабль "Икар II", экипаж которого должен доставить к звезде специальный заряд и попытаться вновь запустить термоядерные процессы. Во время полета команда получает сигнал от предыдущей экспедиции, бесследно исчезнувшей несколько лет назад. Решение изменить маршрут кажется разумным, но именно с этого момента миссия начинает разваливаться.

Интерстеллар (2014)

Когда климатические изменения ставят цивилизацию на грань исчезновения, группа исследователей отправляется через червоточину в поисках новых миров. Их миссия должна определить, существует ли место, где люди смогут начать все заново. Однако каждая найденная планета оказывается испытанием, к которому невозможно подготовиться заранее.

Проект "Конец света" (2026)

Микробиолог Райленд Грейс приходит в себя на борту космического корабля, не помня ни своего имени, ни цели путешествия. Постепенно он выясняет, что является участником миссии по спасению Земли, которой угрожает глобальная катастрофа. Однако из всего экипажа в живых остался только он.

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