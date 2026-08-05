Грозы, град, шквал и жара: Казахстан готовится к сложной погоде

В 16 областях Казахстана на 6 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью на востоке области временами сильный дождь. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, востоке области порывы 18 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются ночью и утром дождь, гроза.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью на северо-западе, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на северо-востоке, юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15 м/с. Днем на юге, востоке области сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге области сильный дождь, днем на востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В центре, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются дождь, гроза, днем – небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в предгорных, горных районах области временами сильный дождь, гроза, днем – град. На западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем – град.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем в горах порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге области Абай ожидаются дождь, гроза, днем – дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем – дождь, гроза, на западе, севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на севере области небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются небольшой дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

Ранее были названы регионы Казахстана, которые 6 августа накроет сильная жара.