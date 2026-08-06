Четыре знака зодиака окажутся на пороге судьбоносных перемен совсем скоро

6 августа 2026 года в жизни четырех знаков китайского зодиака наконец-то закончится одиночество. Четверг – это день посвящения Водяной Крысы в ​​месяце Деревянной Овцы и в год Огненной Лошади, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, энергия Крысы сделает эти знаки более проницательными и побудит их сделать то, что помогает им чувствовать себя менее одинокими.

Бык

Ваше одиночество закончится в четверг, когда вы решите написать тому, кто всегда рядом. Вы поддерживаете друг друга и знаете, что когда вы обращаетесь к определенным людям, они помогут вам почувствовать себя лучше. Сегодня вы обратитесь к помощи друга и выберитесь из состояния подавленности.

Дракон

6 августа лучший способ покончить с чувством одиночества – это оживить свою социальную жизнь. Встреча за чашкой кофе – хороший способ разорвать порочный круг социальной изоляции, с которым вы сталкиваетесь с начала месяца. Увидеть знакомое лицо всегда поднимает настроение. Одно только осознание того, что скоро вы проведете время с человеком, чье общество вам действительно приятно, поднимает настроение.

Обезьяна

Когда вас одолевает одиночество, вы любите отвлечься от собственных мыслей. 6 августа вы покажете, что люди думают не только о себе. Ваша любознательность поспособствует возникновению чувства эмоциональной близости. Для вас это очень важно. Вы дарите доброту и радость, а как можно чувствовать себя одиноким, когда ваше влияние делает других счастливыми?

Крыса

Вы всегда кажетесь сильным, но играть эту роль порой бывает утомительно. 6 августа вы решаете открыто рассказать о своих эмоциональных проблемах. Вы говорите доверенному другу, что вам одиноко и что это начинает вас сильно угнетать. Ваши чувства никто не осуждает и не игнорирует. Вы почувствуете, что вас понимают и слышат. Одиночество больше не имеет над вами власти.

Ранее астрологи поспешили сильно обнадежить три знака зодиака.