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Судьба готовит сюрприз: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

человек, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 09:26 Фото: pixabay
Астрологи поделились гороскопом для всех знаков зодиака на 9 августа 2026 года. Что готовят для вас звезды – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Овна, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Овен сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Тельцу придется действовать исключительно обходными путями. Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными. Так что если Телец сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Близнецам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Близнецы смогут принять верное решение.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день, когда Рак будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы. Особенно хорошо, если в запасе у Рака есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать. Как говорится, все хорошо, что в меру.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей. День склоняет Льва к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Львов, которые сегодня испытают прилив вдохновения, и это сделает их неотразимыми.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет настроена крайне независимо! Любые попытки дать ей совет или тем более пытаться ей управлять она воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для нее конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельная Дева сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на ее делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Дева предложит свежее, неординарное решение.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Весы и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Весам сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым они отчитываются и на которого могут полностью положиться, – это они сами. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Скорпиона будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Скорпиону и стоит сегодня заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Стрельца. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Стрелец способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня в течение дня Козерога может ожидать немало сюрпризов. Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Козерога от дел, зато подарит свежие впечатления.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Водолей всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня день позволит Рыбам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это сегодня будет Рыбам по плечу. Впрочем, даже если у Рыб не будет возможности руководить другими, сегодня им удастся отлично организовать как минимум себя самих. А это уже, согласитесь, немало.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи рассказали, что три знака зодиака ждут новые встречи 9 августа.

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Айсулу Омарова
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