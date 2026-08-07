Слезы счастья и объятия родителей: как казахстанские абитуриенты узнали о гранте

Сегодня, 7 августа 2026 года, в Казахстане для многих абитуриентов – один из самых счастливых дней, потому что был опубликован список обладателей образовательных грантов. В связи с этим Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК показало реакцию некоторых из них, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео появились в Instagram Национального центра тестирования (НЦТ) МНВО РК.

Поздравляя обладателей образовательных грантов, в Наццентре тестирования подчеркнули, что позади остался важный этап, а впереди ждут новые знания, возможности и большие цели.

"Желаем успехов в учебе, яркой студенческой жизни и уверенности на пути к мечте!" Пресс-служба НЦТ

Вместе с тем обладателей государственных образовательных грантов с этим знаменательным достижением поздравило Миннауки.

"Это заслуженный результат упорного труда, целеустремленности и стремления к знаниям. Искренне разделяем радость счастливых абитуриентов и желаем им успешной учебы, новых достижений и яркого будущего!.. Пусть годы учебы станут временем ярких открытий, профессионального роста, новых возможностей и больших достижений. Желаем каждому из вас успешно реализовать свой потенциал, стать высококвалифицированным специалистом и внести достойный вклад в развитие Казахстана. В добрый путь и новых побед!" Пресс-служба МНВО РК

Также абитуриентов поздравляют казахстанцы. Они же призвали тех, кто не смог поступить на грант, не расстраиваться и не терять надежды:

"Поздравляю всех деток".

"Поздравляю всех поступивших!"

"Поздравляем! И мы тоже расплакались от счастья".

"Абитуриенты, которые не смогли получить грант, не теряйте надежду".

"От всего сердца поздравляю всех абитуриентов с началом новой страницы жизни".

"Поздравляю! Слезы счастья, радость и объятия родителей – это поймут только те, кто испытал эти эмоции".

"Поздравляем всех абитуриентов, поступивших на грант! Те, кто не смог, не расстраивайтесь, жизнь на этом не остановилась".

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Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.