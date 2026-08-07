#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Общество

Слезы счастья и объятия родителей: как казахстанские абитуриенты узнали о гранте

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:25 Фото: unsplash
Сегодня, 7 августа 2026 года, в Казахстане для многих абитуриентов – один из самых счастливых дней, потому что был опубликован список обладателей образовательных грантов. В связи с этим Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК показало реакцию некоторых из них, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие видео появились в Instagram Национального центра тестирования (НЦТ) МНВО РК.

Поздравляя обладателей образовательных грантов, в Наццентре тестирования подчеркнули, что позади остался важный этап, а впереди ждут новые знания, возможности и большие цели.

"Желаем успехов в учебе, яркой студенческой жизни и уверенности на пути к мечте!"Пресс-служба НЦТ

Вместе с тем обладателей государственных образовательных грантов с этим знаменательным достижением поздравило Миннауки.

"Это заслуженный результат упорного труда, целеустремленности и стремления к знаниям. Искренне разделяем радость счастливых абитуриентов и желаем им успешной учебы, новых достижений и яркого будущего!.. Пусть годы учебы станут временем ярких открытий, профессионального роста, новых возможностей и больших достижений. Желаем каждому из вас успешно реализовать свой потенциал, стать высококвалифицированным специалистом и внести достойный вклад в развитие Казахстана. В добрый путь и новых побед!"Пресс-служба МНВО РК

Также абитуриентов поздравляют казахстанцы. Они же призвали тех, кто не смог поступить на грант, не расстраиваться и не терять надежды:

  • "Поздравляю всех деток".
  • "Поздравляю всех поступивших!"
  • "Поздравляем! И мы тоже расплакались от счастья".
  • "Абитуриенты, которые не смогли получить грант, не теряйте надежду".
  • "От всего сердца поздравляю всех абитуриентов с началом новой страницы жизни".
  • "Поздравляю! Слезы счастья, радость и объятия родителей – это поймут только те, кто испытал эти эмоции".
  • "Поздравляем всех абитуриентов, поступивших на грант! Те, кто не смог, не расстраивайтесь, жизнь на этом не остановилась".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:25
Названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
18:18, 07 августа 2025
Слезы радости и объятия: реакция казахстанцев на заветный грант
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
15:01, Сегодня
Стали известны имена обладателей образовательных грантов в Казахстане
Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты
04:00, 28 августа 2024
Дополнительные гранты назначили казахстанским абитуриентам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: