Стали известны имена обладателей образовательных грантов в Казахстане

7 августа 2026 года Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Более 75 тысяч абитуриентов получат возможность бесплатно обучаться в вузах страны, сообщает Zakon.kz.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что государственный образовательный заказ сформирован с учетом долгосрочной потребности экономики в квалифицированных кадрах.

Известно, что 60% образовательных грантов направлено на инженерные и технические направления подготовки.

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Особое внимание уделено обеспечению регионов квалифицированными кадрами. В рамках проекта "Серпін" более двух тысяч обладателей грантов будут обучаться в ведущих университетах Северного, Восточного и Центрального Казахстана.

"Образовательный грант – это не просто возможность получить бесплатное высшее образование. Это инвестиция государства в будущее страны и каждого талантливого молодого человека. В этом году более 75 тысяч абитуриентов стали обладателями грантов. При этом правила конкурса остались неизменными, что обеспечило его открытость и справедливость. Мы последовательно расширяем возможности для молодежи: сегодня получить диплом ведущих зарубежных университетов можно, не выезжая из Казахстана. Для обучения в филиалах зарубежных вузов и иностранных университетах, работающих в нашей стране, также предусмотрены гранты. Это еще один шаг к тому, чтобы качественное международное образование стало доступнее для казахстанцев". Саясат Нурбек

По словам министра, в 2026 году на конкурс по присуждению образовательных грантов было подано около 127 тысяч заявок, это на 14 тысяч больше, чем годом ранее.

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Рост числа заявок свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на получение высшего образования по государственному образовательному заказу.

При распределении грантов сохранены все предусмотренные законодательством меры государственной поддержки.

В том числе квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий населения, гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад и крупных спортивных соревнований, а также 1816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.

Электронные свидетельства о присуждении образовательного гранта будут доступны в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК grant.testcenter.kz, а зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа включительно.

Полный список можно узнать по этой ссылке.

Ранее были названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году.